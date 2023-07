Andrew Warren ist seit 2017 Staatsanwalt in Hillsborough County, Florida. Im August 2022 wurde er von Gouverneur Ron DeSantis suspendiert, weil er angekündigt hatte, Abtreibungs- und Transgender-Fälle nicht anzuklagen. Seitdem klagt Warren auf Wiedereinsetzung in sein Amt

Ron DeSantis suspendierte Andrew Warren: "Das ist ein Vorgehen, wie ich es in Nordkorea erwarte"

von Alexandra Kraft Kulturkampf oder politischer Stunt: Weil Staatsanwalt Andrew Warren in Florida ankündigte, keine Abtreibungsfälle anzuklagen, suspendierte Ron DeSantis ihn. Nun will sich Warren zurück ins Amt klagen und attackiert den republikanischen Präsidentschaftsbewerber scharf.

Der Gouverneur von Florida Ron DeSantis hat Sie als Staatsanwalt im vergangene Jahr suspendiert und wirft Ihnen "Inkompetenz" vor und Ihre "Aufgaben vernachlässigt zu haben".

Ja, genau. Das wurde mir per per E-Mail am 4. August mitgeteilt. Dem dreizehnten Todestages meines Sohnes, der wenige Minuten nach der Geburt gestorben war. Das Universum hat einen sonderbaren Sinn für Humor. Die Suspendierung hat mich komplett unvorbereitet erwischt. Es gab keine Vorwarnung, nichts.