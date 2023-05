von Alexandra Kraft Unsere Autorin reiste nach sechs Jahren zum ersten Mal wieder nach Florida. Und ist schockiert darüber, wie viel Hass und Aggression hier herrschen.

Heute Morgen beim Frühstück in meinem Hotel in Naples an der Golfküste von Florida: Ein Mann in Shorts, Shirt und Sandalen trägt Maske. Während er am Toaster wartet, stellt ein zweiter sich vor ihn und sagt: "Are you a fucking liberal – or why are you wearing this thing?" Übersetzt heißt das: "Bist du ein verdammter Linker – oder warum trägst du dieses Ding?" Auf eine Antwort wartet er nicht. Er dreht sich um und geht mit seinem Kaffee in der Hand weg. Der Mann mit dem Toast und der Maske schüttelt kurz den Kopf, greift sich eine Marmelade und setzt sich an den Tisch. In den USA ist der Begriff "Linker" inzwischen eine Art Schimpfwort, dass vor allem von den Konservativen benutzt wird.