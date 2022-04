Diese Bilder von einfarbigen Flugsauriern sind anscheinend veraltet – denn so oder ähnlich farbenfroh haben die Tiere wohl tatsächlich ausgesehen. Darauf weisen neue Forschungen an einem gut erhaltenen Flugsaurierfossil aus Brasilien hin.In einer neuen Studie im Fachmagazin „Nature“ beschreiben Paleogeologen und -biologen, was ihre Analysen des Tupandactylus-Fossils ergeben haben. Das Gewebe des Tiers ist darin gut sichtbar. Die Forscher fanden eine hohe Vielfältigkeit in den Melanosomen, das sind Oragnellen, die für den Melanin-Transport im Gewebe verantwortlich sind. Melanin ist der Farbstoff der Zellen. Die Pigmente bewirken, dass Haare, Fell oder Federn farbig erscheinen.Die verschiedenen Melanosomen-Strukturen des Tupandactylus, ähnelten denen von Vögeln oder Säugetieren, erklären die Forscher.„Das unterstützt die These, dass die verzweigten integmuntären Strukturen (d.h. die Glieder, Haut und sich daran befindliche Gebilde, Anm. der Redaktion) bei Flugsauriern Federn sind“, berichten die Forscher in der Studie.Sie räumen weiter ein, dass es sich auch um eine noch unbekannte Art der Hautbedeckung handeln könnte. Aber auch diese würde eine ähnliche Färbung wie Federn zeigen.Dass Federn weit in die Evolution zurückreichen, zeigen auch Funde von Dinosauriern mit Federn. Bereits der Fund eines Archaeopteryx-Fossils im Jahr 1861 zeigte, dass auch Dinosaurier Federn trugen. Seitdem sind mehrere fossile Dinosaurier mit Federn gefunden worden. Unsere Vorstellung von schuppigen Dinos wurde so überholt. Forscher sind aber immer noch unsicher, wie viele Dinoarten über Schuppen und wie viele über ein Federkleid verfügten.Bisher haben andere Untersuchungen von Fossilen von frühen Flugsauriern eher darauf hingewiesen, dass die Flugsaurier einfarbig waren. Die neue Entdeckung könnte unser Bild von den Ur-Tieren ein weiteres Mal umkehren.Quellen: Nature