Sehen Sie im Video: Orca adoptiert oder entführt Grindwalbaby









Es ist ein einzigartiger Anblick: Ein Grindwalbaby schwimmt dicht an einem Orcaweibchen. Als Forscher auf einem Walbeobachtungsschiff in Island diese ungewöhnliche Mutter-Kind-Beziehung sichten, sind sie überrascht. Es ist der erste dokumentierte Fall, in dem ein Orca dabei beobachtet wurde, sich um den Nachwuchs einer anderen Art zu kümmern. Die Forscher veröffentlichen die Beobachtung im „Canadian Journal of Zoology“. 21 Minuten lang beobachten die Wissenschaftler das weibliche Tier namens Sædís und das Junge, das neben ihr herschwimmt. „Sie zeigte beschützendes und fürsorgliches Verhalten gegenüber dem Kalb“, sagt die Orca-Forscherin Marie-Therese Mruszock Grindwale und Schwertwale sind unterschiedliche Arten, die sich nicht untereinander paaren können. Das Jungtier war in einer schlechten körperlichen Verfassung und konnte von Sædís nicht gefüttert werden. In den neun Jahren, in denen die Forscher, die Schwertwale beobachten, hatte Saedis nie ein Junges. Die Wissenschaftler vermuten, dass das Weibchen bereits zu alt dafür war. Eine weitere Theorie ist, dass das Junge von dem Orca entführt wurde. Denn Sædís wurde mehrmals in der Nähe von Grindwalschulen gesichtet, berichten die Forscher. Selbst das aggressive Verhalten der Wale hielt das Weibchen nicht davon ab, sich ihnen immer wieder zu nähern. Orcas sind Jäger, die sich von anderen Walen ernähren. Auch Grindwale stehen auf ihrem Speiseplan. Diese schützen sich vor den Schwertwalen, indem sie sie vertreiben oder den Gesang der Meeressäuger nachahmen. Wie es genau zu der seltsamen Mutter-Kind-Beziehung kam, können die Forscher nicht abschließend klären. Bei der nächsten Sichtung von Orca Saedis wenige Monate später war der junge Grindwal nicht mehr zu sehen. Ohne Milch hatte das Jungtier keine Überlebenschance.

