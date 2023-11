Die Zukunftsformel – ein Forschungszentrum in der Ukraine

von Martin Schlak Mitten im Krieg bauen 13 Mathematiker in der Ukraine ein Zentrum für Spitzenforschung auf. Es ist ihr Weg, ihrem Land beizustehen.

Der Zug rollt in die ukrainische Nacht, vor dem Fenster tauchen Häuser und Wälder in graue Farbe ein, als sich die Mathematikerin Masha Vlasenko entspannen möchte. Sie holt eine Stirnlampe aus ihrer Tasche, legt die Füße hoch und beginnt zu lesen. Das Deckenlicht ist gelöscht, eine Vorsichtsmaßnahme. In der vorangegangenen Nacht hat es schwere Angriffe gegeben. Das Militär sprach von 81 Raketen.