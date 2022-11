Wanda Vincent ist Leiterin eines Kindergartens in Arlington, Texas. Sie sorgt sich um die gesundheitlichen Auswirkungen des Frackings in ihrer Heimatstadt, insbesondere auf die Kinder der Gemeinde.

von Alexandra Kraft Fracking neben einem Kindergarten, Gestank und unklare Gesundheitsrisiken: In der texanischen Kleinstadt Arlington wird Flüssigerdgas, kurz LNG, gefördert. Die Menschen vor Ort leiden und sind wütend. Der Unmut richtet sich auch gegen Deutschland, wo nun der erste Anleger für LNG-Tanker eröffnet wurde.

Die deutsche Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen beginnt hinter Wanda Vincents Gartenzaun. Ihr Haus steht in Arlington, einer Kleinstadt in Texas. Im Erdgeschoß betreibt sie den Kindergarten "Mother’s Heart", einige der Jungen und Mädchen toben auf einem kleinen Spielplatz. Nur ein paar Meter vom Klettergerüst und der roten Rutsche entfernt wird Erdgas aus dem Boden gepresst. "Hydraulic Fracking" heißt die Methode, mit der unter hohem Druck und mit viel Wasser sowie Chemikalien Erdgas aus tief liegendem Gestein gefördert wird. Das Gas wird später in einer Raffinerie auf minus 162 Grad gekühlt und als Flüssigerdgas – Liquified Natural Gas (LNG) – in Schiffen rund um die Welt transportiert.