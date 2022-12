von Gernot Kramper Frauen können Gefühle weit besser aus Gesichtern herauslesen als Männer. Zumindest weltweit, in den Demokratien Europas ist ihr Empathie-Vorsprung gering.

Für eine Studie der Universität Cambridge wurden mehr als 300.000 Menschen aus 57 Ländern gebeten, anhand der Bilder eines Gesichts mit einem Wort zu beschreiben, wie sich die abgebildete Person fühlt. Die weltweiten Ergebnisse des sogenannten "Eyes Test" zeigten, dass Frauen tatsächlich besser abschnitten als Männer. In 36 Ländern lagen die Frauen vor den Männern, in 21 Ländern waren die Ergebnisse beider Geschlechter weitgehend gleichauf. In keinem Land schnitten Männer besser ab als Frauen. Interessant auch, dass Jugendliche besonders emphatisch waren. Im Erwachsenenalter nahm die Einfühlsamkeit leicht ab.

Dr. David Greenberg, der leitende Wissenschaftler der Studie, sagte: "Unsere Ergebnisse sind einer der ersten Belege dafür, dass das bekannte Phänomen, dass Frauen im Durchschnitt empathischer sind als Männer, in einer Vielzahl von Ländern auf der ganzen Welt zu beobachten ist."

Kein Empathie-Gap bei Frauen in Europa

Die Ergebnisse sind einerseits wenig überraschend. Sie betätigen den Eindruck früherer Studien mit kleineren Teilnehmerzahlen. Andererseits verblüffen sie. In Europa zum Beispiel ist der Empathie-Vorsprung der Frauen gering. In den reicheren und freieren Demokratien verwischen sich die Grenzen. In Großbritannien, der Schweiz, Australien und Dänemark gab es geringsten Unterschiede zwischen Männern und Frauen. In Ländern wie etwa Saudi-Arabien waren Frauen durchweg einfühlsamer.

"Wir haben festgestellt, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern beim 'Eyes Test' in einigen Ländern ausgeprägter waren als in anderen. Unsere Analysen auf Länderebene deuten darauf hin, dass der weibliche Vorteil im 'Eyes Test' mit verschiedenen länderspezifischen Merkmalen wie dem Kollektivismus zusammenhängt", so Dr. Greenberg.

Auf die Ebene von Individuen lassen sich die Ergebnisse übrigens nicht übertragen. Einzelne Männer sind immer sehr gut in der Lage , sich in andere einzufühlen, und einzelnen Frauen fehlt diese Fähigkeit vollkommen.

Die Studie wurde in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

Quellen: Eurekalert!; PNAS