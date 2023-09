von Diana Helfrich Bei Gelenkschmerzen ist es nicht egal, zu welchem Wirkstoff Betroffene greifen und welche Art der Anwendung sie wählen. So reduzieren Sie die Nebenwirkungen für Ihren Körper und die Umwelt.

Einmal Ibuprofen, bitte! Das hört man als Apothekerin sehr oft, und eigentlich müsste man jedes Mal zurückfragen: Was haben Sie denn? Kopfschmerzen? Oder Knie, Rücken, Ellenbogen? Und zwar nicht aus neugieriger Anteilnahme. Sondern um zu klären, ob es eine Tablette sein muss, oder ob auch eine äußerliche Behandlung infrage kommt. Denn die ist bei Gelenkbeschwerden einfach besser.

Die Idealvorstellung bei Schmerzmitteln ist ja: Man nimmt sie, und dann ist das Problem weg – und kommt auch nicht wieder. Das ist bei Kopfschmerzen zum Glück bei sehr vielen Menschen so, spätestens am nächsten Tag fühlt man sich viel, viel besser. Bei Gelenkbeschwerden aber leider nicht. Wenn das Knie oder die Hüfte wehtut und man nicht gerade hingefallen ist, liegt häufig ein Gelenkverschleiß zugrunde. Und dann ist der Knorpel eben leider nicht schon bald wieder wie neu.

Oft wird eine längere Behandlung nötig, und gar nicht so wenige therapieren auf eigene Faust, also ohne zum Arzt zu gehen oder zur Ärztin. Weil der "ja auch nur Diclofenac verschreibt". Das ist aber alles in allem keine gute Idee. Allein schon, weil es eben doch ein paar interessante Behandlungsoptionen gibt, allen voran die Stärkung der gelenkstützenden Muskeln – und die fängt am besten mit einer Physiotherapie-Verordnung an.

Aber auch, weil Schmerz- und Entzündungshemmer einige ernste Nebenwirkungen im Gepäck haben, sobald man sie auf Dauer schluckt, darüber habe ich ausführlicher in meiner Kolumne "Schmerz lass nach!" berichtet. Hier nur nochmal kurz: Das sind nicht nur Magen- und Nierenprobleme, von denen immer mal die Rede ist. Paradoxerweise können sie auch Kopfschmerzen auslösen, den "medikamenteninduzierten Kopfschmerz". Was sich erstmal wie ein Witz anhört, ist leider weit verbreitet und mit einem hohen Leidensdruck verbunden.

Behandlung von Gelenkbeschwerden: Salben sind besser als Tabletten

Und jetzt das Gute: Bei der äußerlichen Anwendung fallen die genannten Nebenwirkungen weg – ganz einfach, weil so viel weniger Wirkstoff im Blut zirkuliert. Man riskiert also allenfalls Rötungen oder Brennen zum Beispiel, dort, wo man die Salbe oder das Gel aufträgt. Die sind aber nicht häufiger als bei einem Placebo. Ein riesengroßer Vorteil, der sich auch in den offiziellen Therapieempfehlungen niederschlägt: Die "topische Applikation" von Schmerz- und Entzündungshemmern solle "vor der oralen erwogen werden", so steht es etwa in den Leitlinienempfehlungen der Fachgesellschaften zur Behandlung der Kniearthrosen. Oder einfacher ausgedrückt: erst schmieren – und nur schlucken, wenn das nicht genug bringt.

Und was ist dann besser, Creme oder Gel? Sowohl Diclofenac als auch Ibuprofen sind vergleichsweise lipophil, halten sich also gern in Fett auf und lösen sich gar nicht gut in Wasser. Darum bleiben sie in einer Salbe oder Creme, die Fett enthält, eher als im wässrigen Gel, statt sich aufzumachen in die Haut. Eine kleine Laborstudie ergab, dass innerhalb von 30 Stunden viermal so viel Wirkstoff durch die oberste Hautschicht (die Hornschicht) geht wie bei einer Creme. Weiterer Vorteil des Gels: Durch seinen hohen Wassergehalt entsteht beim Auftragen ein leicht kühlender Effekt, der sehr angenehm sein kann.

Bleibt noch die Frage: Ibuprofen oder Diclofenac? Ich würde immer erstmal Ibuprofen nehmen. Diclofenac ist zwar etwas stärker wirksam. Aber es hat ein massives Umweltproblem, das "im medizinischen Bereich nahezu unbekannt ist", so steht es in der Abschlusserklärung des vom Bundesumweltministerium gestarteten runden Tisches zum Umgang mit diesem Arzneistoff. In der Pharmazie ist es nicht besser, da weiß auch kaum ein/r davon, aber das ist nur meine Einschätzung.

Diclofenac ist ein Umweltgift

Weil Diclofenac so stabil ist, bleibt es im Wasser und greift zum Beispiel die Niere von Fischen an. In Indien hat der Wirkstoff bestimmte Geierarten nahezu ausgerottet, weil die Vögel das Fleisch von Rindern fraßen, die damit behandelt worden waren. Und auch in Europa gibt es einen ersten toten Geier durch Diclofenac. Das Umweltbundesamt befürwortet schon lange die Wiedereinführung der Rezeptpflicht auch für die 25-Milligramm-Tabletten.

Die ganze Diskussion läuft seit mindestens 2007, als das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) Diclofenac als "hinsichtlich seiner ökotoxikologischen Wirkungen umweltrelevant" benannte. Die oben genannte Abschlusserklärung ist vom Januar 2022, und darin sind auch die beschlossenen Maßnahmen genannt, unter anderem wolle man Informationen an Sportverbände geben und eine "Konsumentenkampagne" starten. Davon hab' ich noch nichts mitbekommen, leider.

Händewaschen nach dem Auftragen reduziert die Schadwirkung

Aber auch, wer partout bei "Diclo" bleiben will, kann etwas für die Umwelt tun: nämlich nach dem Auftragen die Hände mit einem Papiertuch abwischen, und sie erst danach waschen. Das Tuch dabei aber nicht gedankenlos zwischen den Fingern zerknüllen, sondern mit Konzept vorgehen: eine Hautpartie, etwa die Handfläche, abreiben und danach das Tuch in der Mitte falten, so dass die noch produktfreie Oberfläche nach außen zeigt. Damit an der nächsten Hautpartie weitermachen. Das ist zwar ein bisschen mühsam, kann aber einer Studie zufolge den Eintrag ins Abwasser erheblich reduzieren, um ganze 66 Prozent. Die Alternative sind Einweg-Handschuhe. Ja, die machen auch Müll. Aber der wird hierzulande praktisch überall verbrannt, und das übersteht auch Diclofenac nicht.

Hinweis: Die Kolumne kann weder eine individuelle Beratung in der Apotheke ersetzen noch den Beipackzettel oder die ärztliche Diagnose und Behandlung.