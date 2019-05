Heute vor 136 Jahren wurde Georgios Papanikolaou geboren. Was damals noch niemand wusste: Er würde die Medizin maßgeblich verändern. Vor rund 100 Jahren erfand er den sogenannten Pap-Test, der später vermutlich vielen Frauen das Leben rettete. Ärzte nehmen bei dem Test einen Abstrich vom Gebärmutterhals und können so eine Krebserkrankung frühzeitig erkennen.

Der Pap-Test wurde von Papanikolaou in den frühen Zwanzigerjahren entwickelt. Gebärmutterhalskrebs kann so schon in den Entwicklungsstadien entdeckt werden. Bei früher Identifikation liegen die Heilungsaussichten nahezu bei 100 Prozent.

Georgios Papanikolaou lebte kurz in Deutschland

Georgios Papanikolaou wurde am 13. Mai 1883 in Griechenland geboren. Er studierte Medizin und widmete sich der Philosophie. Zwischenzeitlich ging er nach Deutschland. 1913 dann schließlich in die USA. Dort arbeitete er an der Cornell University in der gynäkologischen Abteilung und begann dort mit seinen Forschungen. 1928 erfand er dort den sogenannten Papanikolaou-Test, der heute abgekürzt unter dem Begriff Pap-Test bekannt ist.

