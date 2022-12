von Cathrin Wissmann Unser Gehirn speichert Bilder – und Düfte. Fünf sehr persönliche Geruchs-Erinnerungen aus der stern-Redaktion.

Duftschock

Matthias Schmidt, Redakteur Kultur

"Als das Kind nicht mehr nach Kind roch, wechselte das Vertraute ins Unvertraute, und das eigene Altern fühlte sich noch schwerer an. Eine solche Erfahrung haben viele Eltern bereits gemacht. Ihr Nachwuchs mag am Anfang auch mal die Windeln voll haben oder Brei würgen, meistens riechen Babys aber so, wie ihre Haut aussieht: rein wie ein Pfirsich in Mandelmilch. Das sei eben der Weichspüler der Liebe, erklären Duftexperten. Durch den unwiderstehlichen Geruch festige sich die Eltern-Kind-Beziehung. Doch Kinder werden älter, und mit der Pubertät wird nicht nur ihr Verhalten wirrer, sondern auch ihre Vorstellungen von Hygiene.