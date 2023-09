Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un beim Verlassen des Kosmodroms Wostotschny am 13. September 2023 nach Gesprächen mit dem russischen Präsidenten

von Stephan Maus Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un bestieg einen schwerfälligen Panzerzug, um seinen Verbündeten Putin in Russland zu besuchen. Warum nahm er eine so umständliche Reise auf sich?

Der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un ist mit seinem geliebten Panzerzug von seiner Hauptstadt Pjöngjang zum russischen Weltraumbahnhof Wostotschny gereist. Mit urtümlicher Technik aus den Anfängen des Industriezeitalters ging's zu Putins neuem High-Tech-Standort. Zwei starke Dieselloks zogen Kims Spezial-Zug durch Russlands unermessliche Weiten.

Kims Ungetüm macht durchaus was her: Die olivgrünen Waggons mit durchlaufendem gelben Streifen verfügen über eine besondere Schutzlackierung, die verhindert, dass der Zug vom feindlichen Radar geortet werden kann. Boden und Wände halten nach Informationen des südkoreanischen Ministeriums für Wiedervereinigung in Seoul gezielten Sprengstoffanschlägen stand. Die Fenster sind kugelsicher.