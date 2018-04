"Jetzt passiert es." Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) lässt in einem Tweet keinen Zweifel: Der Golfstrom schwächelt. Die entsprechende Vermutung der Wissenschaftler, dass dies als Folge des Klimawandels geschehen könnte, ist nun belegt. Mehr noch: Eine internationale Forschergruppe unter Beteiligung des PIK hat Belege gefunden, dass der Prozess bereits jetzt im Gange ist. Da das gigantische Strömungssystem im Ozean das Klima in unseren Breiten maßgeblich mitbestimmt, könnten wir die Veränderungen schon in absehbarer Zukunft spüren. Fragen an die Leit-Autorin der Studie, die Potsdamer Klimaphysikerin Levke Caesar.

Frau Caesar, im Allgemeinen heißt es, dass es bei uns deutlich kälter wäre, gäbe es den Golfstrom nicht. Stimmt das?

Dies ist richtig, denn das Golfstromsystem transportiert Wärme von den Tropen in die höheren Breitengrade.



Sie haben nun Belege gefunden, dass der Golfstrom sich als Folge des Klimawandels tatsächlich schon abgeschwächt hat. Müssen wir in absehbarer Zeit mit Kältewellen rechnen?

Zur Person Levke Caesar Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung Die gebürtige Hamburgerin ist Leit-Autorin der aktuellen Studie zu Veränderungen des Golfstromsystems. Ozeanströmungen und Klimamodellierungen sind die Forschungsgebiete der 28-Jährigen. Derzeit arbeitet sie als Doktorandin im Team des renommierten Klimaforschers Stefan Rahmstorf am Institut für Klimafolgenforschung in Potsdam. (dho)

Die Abschwächung des Golfstromsystems hat sehr wahrscheinlich zu dem - global wahrscheinlich einzigartigen - Abkühlungstrend in den Meeresoberflächen-Temperaturen im subpolaren Nordatlantik geführt. Langfristig wird von dort also weniger Wärme über die Atmosphäre nach Europa gelangen.



Dennoch haben bisherige Forschungsergebnisse einen Zusammenhang zwischen den kalten Meeresoberflächen-Temperaturen im Nordatlantik und der europäischen Hitzewelle des Sommers 2015 gefunden. Dieser scheinbar paradoxe Effekt entsteht, weil ein kalter Nordatlantik ein Luftdruckmuster begünstigt, das warme Luft aus dem Süden nach Europa leitet.

Übrigens: Man muss zwischen dem Golfstromsystem und dem Golfstrom unterscheiden. Der Golfstrom ist nur ein Teil dieses Strömungssystems und wir haben gezeigt, dass sich das gesamte Golfstromsystem abgeschwächt hat.



In den vergangenen zwei, drei Jahren haben wir hierzulande vergleichsweise milde Winter erlebt, während der Osten der USA im Schnee versank. Widerspricht das nicht ihren Erkenntnissen?



Das Golfstromsystem hat sich bisher nur wenig abgeschwächt und die Abkühlung ist auf den Ozean beschränkt. Über den Landmassen dominiert die Erwärmung durch die Treibhausgasemssionen. Generell sehen wir, dass die von Klimamodellen vorhergesagten Dinge eintreten, wie die globale Erwärmung, eine Zunahme von Extremen, der Anstieg des Meeresspiegels und jetzt auch die Abschwächung des Golfstromsystems.





Eigentlich ist doch stets von globaler Erwärmung die Rede. Wieso sprechen wir nun darüber, dass es hier kälter werden könnte. Oder wäre das nur eine vorübergehende Phase?

Global gesehen erwärmt sich die Erde, eine Abschwächung des Golfstromsystems ändert nur die Verteilung der Wärme auf der Erde.

Um welche Zeiträume geht es? Müssen wir uns schon bald auf ein geändertes Klima einstellen?

Wie unsere Studie zeigt, ist das Klimasystem bereits dabei, sich zu ändern. Veränderungen können schon beobachtet werden - zum Beispiel mehr Hitzewellen und der Anstieg des Meeresspiegels. Der genaue Zusammenhang zur Abschwächung des Golfstromsystems muss aber noch untersucht werden.

Das Klimasystem der Erde ist sehr komplex. Wir erleben immer wieder, dass veröffentliche Forschungsergebnisse später relativiert werden. Für wie gesichert halten Sie Ihre Erkenntnisse und woran machen Sie diese fest?

Ich halte unsere Forschungsergebnisse für sehr robust, denn wir verstehen so den Mechanismus, warum die globale Erwärmung zu einer Abschwächung des Golfstromsystems führt, und die Abschwächung wurde schon lange von Klimamodellen als Folge der Erderwärmung vorhergesagt. Die Veränderungen in den Meeresoberflächen-Temperaturen im Nordatlantik deuten darauf hin, dass diese Abschwächung schon im Gang ist.