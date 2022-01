Aus der Luft sieht es paradiesisch aus. Und gleichzeitig ist der Verfall nicht zu übersehen. Was einst in bunten Farben schillerte, erstreckt sich nun als weiß-bräunliche Verzweigung im türkisen Blau entlang der australischen Nord-Ost-Küste. Der Klimawandel hat seine Spuren am Great Barrier Reef hinterlassen. Hitzewellen der vergangenen Jahre hatten zu massenhaftem Auftreten der Korallenbleiche geführt.

Jetzt will Australien gegensteuern. Hierfür hat die Regierung ein millionenschweres Rettungspaket vorgestellt. In den kommenden neun Jahre will Premierminister Scott Morrison insgesamt eine Milliarde Australische Dollar (630 Millionen Euro) in Maßnahmen zum Erhalt des einzigartigen Ökosystems investieren. So soll unter anderem die Verschmutzung des Meeres durch Abwasser aus der Landwirtschaft gestoppt werden. Morrison sagte dazu: "Wir setzen uns für die Gesundheit des Riffs und die wirtschaftliche Zukunft der Tourismusanbieter, des Gastgewerbes und der Gemeinden in Queensland ein, die im Zentrum der Riffwirtschaft stehen".

Wie realistisch ist der Schutz des Great Barrier Reefs?

Die Regierung hat bereits seit 2015 Milliarden Dollar in den Schutz des Riffs gesteckt. Damals hatte die Unesco gedroht, das Riff in der Liste der Weltnaturerbe-Stätten herabzustufen. Es wird angenommen, dass die Maßnahmen das Tempo des Rückgangs der Korallenriffe aufgehalten haben, aber ein großer Teil des größten Riffsystems der Welt ist bereits geschädigt. Morrisons Regierung steht bei Umweltschützern wegen ihrer Unterstützung für die wirtschaftlich zentralen Exporte von Kohle und Gas schwer in der Kritik.

Dementsprechend verglich der australische Klimarat auch die jüngsten Ankündigungen des Regierungschefs mit einem "Pflaster auf einem gebrochenen Bein". Lesley Hughes, Professorin für Biologie an der Macquarie University, sagte: "Mit der einen Hand Geld für das Great Barrier Reef zu verteilen, während man mit der anderen Hand genau die Industrie – fossile Brennstoffe – finanziert, die verheerende Klimaauswirkungen wie marine Hitzewellen und Korallenbleiche verursacht, bedeutet, dass man genau das Problem verschärft, von dem man behauptet, es lösen zu wollen."