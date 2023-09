Große Chinesische Mauer – Paar gräbt mit einem Bagger eine Abkürzung durch das berühmteste Bauwerk Chinas

von Gernot Kramper Eigentlich hätten sie die Große Mauer umfahren müssen, um zu ihrer Baustelle zu gelangen. Um den Umweg zu sparen, gruben ein Mann und eine Frau eine große Bresche durch das historische Bauwerk.

Einst trennte die Chinesische Mauer das Reich der Mitte von den Mongolen, die Welt der Zivilisation von den räuberischen Nomaden. Heute trennt sie nur ein Feld vom anderen. Ein Mann und eine Frau hatten offenbar keine Lust, lange Umwege zu fahren, um von einer Seite zur anderen zu gelangen. Sie nahmen einen Bagger und schufen einen breiten Durchgang. Das berichten chinesische Medien.

Abschnitt aus der Ming Dynastie

Der Bau der Chinesischen Mauer, die in Abschnitte unterteilt ist, die sich insgesamt über Tausende von Kilometern erstrecken, begann im dritten Jahrhundert v. Chr. und dauerte Jahrhunderte. Die Lücke liegt in einem Abschnitt, der etwa sechs Autostunden von Peking entfernt ist. Dieser Abschnitt wurde in der chinesischen Ming-Dynastie vom 14. bis 17. Jahrhundert errichtet. In diesem Bereich ist die Mauer kein makellos renoviertes Bauwerk, ihre Überreste sind meistens von Erde bedeckt, so dass zwischen den Wachtürmen nur eine Art Wall zu erkennen ist.

Täter wurden schnell entdeckt

Die beiden Vandalen waren offenbar nicht die Schlauesten. Als die Polizei in der Provinz Shanxi die Lücke entdeckte, fanden sie durch die Spuren der schweren Baumaschine auch schnell die Übeltäter. Der 38-jährige Mann und eine 55-Jährige hatten die Abkürzung geschaffen, um ihre Baustelle in der Nähe besser erreichen zu können. Angeblich soll es dort vorher bereits einen kleinen Pfad gegeben haben, den sie mit ihrem Bagger massiv vergrößert haben.

Von der Mauer ist gar nicht so viel zu sehen, aber gerade, weil ihre Reste bedeckt sind, ist sie relativ gut erhalten. CCTV sagte, dass die Verdächtigen "irreversiblen Schaden" an der Ming-Ära-Mauer angerichtet hätten. "Derzeit befinden sich die beiden Verdächtigen im Einklang mit dem Gesetz in strafrechtlicher Haft und der Fall wird weiter untersucht."

Lange Zeit wurde die Große Chinesische Mauer geplündert, um Baumaterial zu beschaffen. Doch in den letzten Jahren greifen die Behörden bei jede Form von Vandalismus ein.

Quelle: Singtao; China Daily