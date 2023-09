So viele Haare im Abfluss! Die Apothekerin Diana Helfrich gibt Tipps, was dann zu tun ist

von Diana Helfrich Sie verfilzen die Bürste, fallen ins Waschbecken und hängen am Pulli. Fast jede(r) leidet irgendwann im Leben unter Haarausfall. Unsere Kolumnistin und Apothekerin weiß, was dann zu tun ist.

War mein Zopf nicht mal viel dicker? Ist das normal, SO viele Haare in der Bürste, im Waschbecken, im Ausguss? Und, kreisch, ist das, was ich da hell wahrzunehmen glaube, etwa meine Kopfhaut? Meine Erfahrung ist: Die wenigsten bleiben locker, wenn diese Fragen aufkommen. Die große Mehrheit ist alarmiert, manche in Panik, wenn sie in die Apotheke kommen.

Hinter dem Verkaufstresen muss man dann zwei Fragen stellen: Nehmen Sie einzelne kahle Stellen wahr, oder fallen die Haare über eine größere Fläche verteilt aus? Und: Geht das schon länger als etwa drei Monate? Im ersten Fall muss ein Arzt oder eine Ärztin drauf gucken, am besten zeitnah. Im zweiten kann man etwas abwarten. Denn jeder Mensch verliert mal mehr Haare, zum Beispiel jetzt im Herbst ist das typisch. Und bei einigen sind die Schwankungen groß. Es gibt einfach Phasen im Leben, in denen man mehr Haare auf der Keramik sieht. Das reguliert sich aber nach einigen Wochen oder Monaten. Und bis zu 100 Haare am Tag gilt sowieso als völlig normal, das sind nicht wenige.

Wenn das Problem aber schon länger anhält, würde ich dem Kunden oder der Kundin raten, sich einen Hautarzt oder eine Hautärztin zu suchen, die sich auskennt mit dem Thema Haare. Sowohl bei engagierten Dermatologen wie auch an Universitätskliniken gibt es spezielle Haarsprechstunden. Machen Sie einen Termin. Denn Haarausfall kann viele Ursachen haben, die ganz unterschiedlich behandelt werden. Und sobald Ihr Problem über einen saisonalen Haarverlust hinausgeht, gilt: Je früher man damit anfängt, desto mehr lässt sich erreichen.

Eisen, Zink, Vitamin D und Biotin können sinnvoll sein

Bis zum Termin beim Hautarzt ist man in der Apotheke gut aufgehoben. Ich bin kein großer Fan von Nahrungsergänzungsmitteln, aber hier finde ich, sind sie eine gute Idee. Sinnvoll können zum Beispiel Eisen, Zink, Vitamin D und Biotin sein – alle braucht der Körper, um gesunde Haare zu produzieren. Allerdings: Nahrungsergänzung bringt dann besonders viel, wenn auch ein Nährstoffmangel vorhanden ist. Gerade bei Biotin gibt es den aber so gut wie nie, auch wenn es in sehr vielen Produkten für Haare und Nägel enthalten ist. Vitamin-D-Mangel ist dagegen nichts Ungewöhnliches.

Auch Zinkmangel kann vorkommen. Und Eisenmangel – er ist bei Vegetarierinnen nicht selten, denn Fleisch enthält viel Eisen – ist eine der häufigen Ursachen für schlechtes Haarwachstum und Haarausfall. Schließlich führt er zu Blutarmut beziehungsweise zu weniger Sauerstoff im Blut. Und das veranlasst den Körper sofort, Prozesse herunterzuregulieren, die viel Energie verbrauchen. Wie eben das Haarwachstum, für das sich Zellen schnell teilen müssen.

Aber besprechen Sie dieses Thema in der Haarsprechstunde. Auf eigene Faust dauerhaft Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken, will ich niemandem empfehlen, gerade Zink nimmt man leicht auch zu viel. Und ein Mangel lässt sich nur per Bluttest nachweisen.

Guter Schlaf lässt das Haar sprießen

Was man außerdem tun sollte: Keine Nächte mehr durcharbeiten. Denn das Hormon Melatonin, das vor allem im Dunkeln gebildet wird, spielt offenbar eine Rolle in Sachen Haarwachstum. Vielleicht ist das ein Relikt aus Höhlenzeiten: Im Winter, wenn es lange dunkel ist, braucht man mehr Fell. Nicht nur Tageslicht, auch künstliches hemmt die Melatonin-Produktion. Ausreichend schlafen ist darum ein Faktor für schönes Haar, den kaum jemand auf dem Zettel hat. Es gibt aber auch Haarseren mit Melatonin, die Wachstum und Struktur verbessern wollen. Und es würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere, der auf die neuen Einschlafsprays etc. mit Melatonin steht, das Gefühl hat, die Haare seien voller.

Von den Arzneimitteln will ich hier nur das Minoxidil besprechen, weil es zur äußerlichen Anwendung bei Haarausfall rezeptfrei zu haben ist. Der Wirkstoff hilft wirklich vielen, wenn man ihn früh genug nimmt. Minoxidil war erst als Tablette zur Blutdrucksenkung im Einsatz, bis irgendwann auffiel, dass bei den Anwenderinnen und Anwendern die Haare besser wachsen. Der Wirkstoff weitet eben auch die Blutgefäße in der Kopfhaut, so dass die Haarwurzeln wieder besser mit Nährstoffen versorgt werden, das ist zumindest Teil des vermuteten Wirkprinzips.

Mit Minoxidil will man die Haare noch mal zum Wachstum anregen, die eigentlich schon in der etwa viermonatigen Ruhephase sind, an deren Ende sie natürlicherweise ausfallen. Außerdem kann es die Zellteilungsrate vor Ort steigern, die Haarwurzel vergrößert sich und produziert wieder ein dickeres Haar.

Um Haarausfall zu behandeln, kommen Lösungen oder Schäume zum Einsatz. Aber Achtung, man muss sich wirklich gut die Hände waschen, nachdem man das Produkt auf die trockenen Haare aufgetragen hat, und am besten wendet man Minoxidil nicht direkt vor dem Schlafengehen an. Denn wenn man den Wirkstoff auf dem Kopfkissen und damit im ganzen Gesicht verteilt, können eben auch dort Haare sprießen. Andere mögliche Nebenwirkungen sind zum Beispiel Hautausschlag oder Juckreiz, und manche Anwenderinnen und Anwender reagieren allergisch, vor allem auf einen bestimmten Bestandteil der Lösung, das Propylenglykol.

Vom Blutdrucksenker zum Haarwuchsmittel

Wichtig zu wissen: Minoxidil wirkt nur, solange man behandelt. Und: Wenn nach etwa fünf Wochen der Behandlung plötzlich noch mehr Haare ausfallen, ist das kein schlechtes Zeichen, sondern im Gegenteil ein Hinweis darauf, dass man gut anspricht auf die Behandlung. Der Grund für den so genannten Shedding-Effekt: Normalerweise wächst jedes Haar nach seinem eigenen Rhythmus, unter Minoxidil schieben plötzlich sehr viele neue Haare gleichzeitig sehr viele alte, lockere Haare aus der Kopfhaut heraus. Genau das kann auch die Diagnostik erschweren, wenn man Minoxidil schon länger nimmt.

Also spricht wieder alles für einen möglichst frühzeitigen Termin bei der Haarsprechstunde. Dort wird das Problem systematisch angegangen: Gab es schwere Krankheiten oder Therapien? Fallen die Haare nur am Scheitel aus? Wie sieht die Kopfhaut aus, wie das Haar unterm Mikroskop? Man kann feststellen, wie hoch der Anteil von Haaren in der Ruhephase ist, und damit präzise voraussagen, wie es in den nächsten Monaten weitergeht. Oft wird auch Blut abgenommen, nicht nur wegen der Vitamine (siehe oben), sondern zum Beispiel auch um zu hohe oder zu niedrige Schilddrüsen- und erhöhte Testosteronwerte zu erkennen.

Spätestens jetzt ist für gewöhnlich klar, womit man es zu tun hat. Beim kreisrunden Haarausfall, der Alopecia areata, ist das Immunsystem schuld. Ein diffuser Haarausfall kann viele Gründe haben, von Eisenmangel bis hin zu Medikamenten wie etwa die Antibiotika Nitrofurantoin und Erythromycin, aber auch sehr verbreitete Herzkreislaufmittel wie Statine und ACE-Hemmer. Die Liste ist lang und steht auf der sehr empfehlenswerten Seite www.haarerkrankungen.de

Die häufigste Form des diffusen Haarausfalls bei beiden Geschlechtern ist der anlagebedingte Haarausfall (die "androgenetische Alopezie", AGA). Hier steckt schon im Namen, dass die Veranlagung und die Hormone (Androgene, konkret Testosteron und sein Abbauprodukt DHT) eine Rolle spielen.

Stress lässt Haare schwinden

Im Übrigen können auch eine Kündigung, eine Trennung, ein Trauerfall oder jede andere Art von Stress dazu führen, dass die Haare schlechter wachsen, dünner werden, ausfallen; wie auch eine strenge Diät oder ein Infekt mit hohem Fieber. Das wird für gewöhnlich etwa vier Monate nach dem Ereignis spürbar, wenn alle Haare, die damals schon in der Ruhephase waren, ausgefallen sind und sich zeigt, wie es dem Schopf seither erging. Und: Die Haare werden mit den Jahren nun mal dünner und brüchiger, wie die Knochen auch. Nur gibt es hier, anders als bei der Knochendichtemessung, keinen Standard. Und der Punkt, an dem jemand anfängt, die Veränderungen zu bemerken und darunter zu leiden, ist individuell verschieden.

Ich will hier aber nicht aussteigen, ohne noch eine Sofort-Lösung für Krisensituationen anzubieten. Kennen Sie Streuhaar? Das gibt es in gut sortierten Drogerien beziehungsweise Parfümerien, in vielen Farben. Man kann es auf einfach auf die Stellen streuen, an denen die Kopfhaut durchzuschimmern beginnt. Das kann Leidensdruck sofort reduzieren.

Hinweis: Die Kolumne kann weder eine individuelle Beratung in der Apotheke ersetzen noch den Beipackzettel oder die ärztliche Diagnose und Behandlung.