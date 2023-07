von Helmut Broeg Jedes dritte Opfer häuslicher Gewalt ist ein Mann. Einer von ihnen bricht im stern sein Schweigen und will damit anderen Betroffenen Mut machen.

Die Attacke kam aus dem Nichts und mit voller Wucht. "Ich hatte die Spülmaschine eingeräumt, als meine Freundin mich plötzlich anschrie, dass ich völlig unfähig wäre. Sie schnappte den gläsernen Zuckerstreuer, der auf dem Tisch stand, und rammte mir die Metallspitze in die rechte Wange", sagt Martin Neumann. * (*Name von der Redaktion geändert) Die Wunde blutete heftig und musste vom Arzt genäht werden. Neumann dachte sich eine Geschichte aus, wie er sich die Verletzung aus Versehen selbst beigebracht habe. Wie sie wirklich entstanden war, verheimlichte er. Die Freundin nahm ihn später in den Arm und entschuldigte sich bei ihm, erinnert sich Neumann – mehr aus Pflichtgefühl, denn aus echter Reue, so hatte er den Eindruck.