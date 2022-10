Ob handgefertigt oder aus der Fabrik, beim Nachhaltigkeitscheck von Brot kommt es auf die Zutaten an, die verwendet werden

Fabrik-Brot oder handgebacken: Was ist nachhaltiger?

von Rolf-Herbert Peters Welches Brot kaufe ich – und wo? Vor dieser Entscheidung steht durchschnittlich ein Vertreter eines jeden deutschen Haushaltes. Zu welchem Brot Sie greifen sollten, wenn sie die Nachhaltigkeit entscheiden lassen möchten.

Seit geraumer Zeit hat der Discounter Aldi in unserer Filiale sein Backwarenangebot angenehm erweitert. Klar, es gibt dort weiterhin das preiswerte, verpackte Fabrikbrot von teils kühner Konsistenz. Auch liegen für kulinarische Heimwerker Backmischungen und Einzelzutaten in den Regalen. Neu im Sortiment sind die Laibe unseres örtlichen Bäckers. Der Händler vertreibt sie zum gleichen Preis wie in der Bäckerei. Aus Geschmacksgründen greife ich meist zur Ware des heimischen Handwerks. Aber ist das auch ökologisch die richtige Wahl?