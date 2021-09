Sehen Sie im Video: Diese Lebensmittel gehören nicht in die Mikrowelle.









Mikrowellen sind in vielen Küchen zu finden. Ganz klar, die technischen Wunderwerke sind praktisch. Schnell lassen sich in der Mikro Gerichte aufwärmen, Lebensmittel auftauen und Heißgetränke herstellen. Doch die Mikrowelle ist nicht für alle Lebensmittel gleichermaßen geeignet.

So sollten Sie rohes Fleisch und rohen Fisch nicht in der Mikro garen. Der Grund: Das Küchengerät hat einen entscheidenden Nachteil, es erhitzt Lebensmittel nicht gleichmäßig. Doch Fleisch und Fisch sollte komplett auf eine Temperatur von über 70 Grad gebracht werden, damit alle Krankheitserreger wie Salmonellen oder Listerien abgetötet werden.

Für diese Lebensmittel gilt: Sie sollten Fleisch und Fisch ganz klassisch kochen, braten oder im Backofen backen.

Fette und Öle zum Braten und Frittieren gehören ebenso wenig in die Mikrowelle. Das Problem: Sie können sich bei hohen Temperaturen entzünden.

Den Effekt, wenn man versucht, ein Ei in der Mikrowelle zu garen, ist folgender: Das Innere des Eis beginnt zu sieden, es dehnt sich aus und führt zu einem explosionsartigen Effekt.

Einen ähnlichen Effekt ruft man übrigens hervor, wenn man versucht ein Eigelb, eine Esskastanie oder eine Weintraube in der Mikrowelle zu erhitzen.

Auch verderbliche Lebensmittel wie Reis oder Eierspeisen sollten nicht in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Hier kann nicht gewährleistet werden, dass die Lebensmittel komplett durchgegart werden, um alle Keime abzutöten.

