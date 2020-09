Sehen Sie im Video: So einfach lässt sich ein verschmutztes Backblech reinigen.





Igitt, angebranntes Fett, die Reste der letzten Pizza, das Backblech sieht echt schlimm aus. Wie soll man das bloß wieder sauber bekommen? Es gibt da so ein Gerücht: Salz soll helfen.

Wir haben das getestet.

Etwa eine halbe Packung davon wird auf dem Backblech verteilt und dann kommt alles bei 50 Grad in den Backofen, solange bis das Salz etwas braun wird. Jetzt das Salz vorsichtig abkippen und einmal abspülen.

Es ist unglaublich, aber dieser Trick wirkt. Das Salz hat ganze Arbeit geleistet. Die Verkrustungen lassen sich lösen und das Blech glänzt fast wie neu.

Mehr