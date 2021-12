Fünf Jahre lebte Rochus Misch an der Seite von Adolf Hitler. Er verbrannte die Leiche des Führers und war der letzte Überlebende des Führerbunkers. Seine Mission sah er darin, jedem zu erklären, was für ein netter Mann Hitler gewesen sei.

Rochus Misch gehörte zur Gruppe von Hitlers Leibwächtern, den Männern des Führerbegleitkommandos. Berühmt wurde er, weil er bis zuletzt im Bunker ausharrte. Er gehörte zu denen, die die Leiche des Diktators und dessen Frau Eva Braun in ihrem Zimmer fanden und die Überreste im Innenhof der Reichskanzlei verbrannten.

Nach 2009 war Misch der einzige Überlebende aus der inneren Entourage Hitlers. Nachdem die ranghöheren Adjutanten allesamt verstorben waren, wurde er zu einem gefragten Interviewpartner. Misch zierte sich zwar ein wenig, aber sein Lebensinhalt bestand darin, über die Zeit mit Hitler zu reden. Folgt man den Erinnerungen seiner Tochter Brigitta Jacob-Engelken war das keineswegs immer so. Erst als alter Mann tauchte Misch in die Vergangenheit ab. Irgendwann habe er einen Koffer mit seinen alten Fotos, der jahrelang unberührt gewesen sei, wieder hervorgeholt, und sei dann versunken in die Welt des Bunkers, der Wolfschanze und des Berghofs, sagte sie in einer TV-Dokumentation.

Der Chef und der Haushalt

Von Hitler sprach Misch nur als "der Chef" – so nannte alle Mitglieder des Haushaltes Hitler. Misch hatte in dem Kosmos um den Diktator eine spezielle Rolle. Er gehörte nicht zu den offiziellen Amtsträgern, aber auch nicht zu den unsichtbaren dienstbaren Geistern, wie den "Berghofmädels", die die Zimmer in Schuss hielten. Dazwischen gab es einen weiteren Kreis, der ein fast familiäres Verhältnis zu Hitler hatte. Dazu gehörten der Kammerdiener, die Sekretärinnen, die Köchin, die Hausverwalter des Berghofs und eben die Leibwächter oder die Begleiter, wie Misch sagte.

Zu ihnen stieß Misch 1940. Nach einer schweren Verwundung wurde er zum Begleitkommando abkommandiert. Eine Einweisung gab es nicht. Misch bekam ein Zimmer zugewiesen und das war es. "Ich lebte nur noch in Angst. Ich war ja in der Führerwohnung. Ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten sollte." Die Leibwächter waren Mädchen für alles im Hitlerischen Haushalt. Der erste Auftrag für Misch lautete, einen Brief für Hitlers Schwester nach Wien zu bringen. "Ich hatte vorher solche Angst vor Hitler. Und dann stehe ich einen Meter von dem entfernt. Da war er für mich kein Übermensch mehr, sondern ein ganz normaler Mensch."

In den unzähligen Interviews verfolgte Misch eine Mission: Zu beweisen, was für ein netter Mensch Hitler gewesen sei. "Er war ein wunderbarer Chef", sagte Misch. "Ich habe fünf Jahre bei ihm gelebt. Wir waren die engsten Leute, die mit ihm gearbeitet haben ... wir waren immer da. Hitler war Tag und Nacht nie ohne uns."

Ob Roschus Misch einfach zu beschränkt war, um die schreckliche Wirklichkeit des Diktators jenseits von Teestunden und Zeitungslesen wahrzunehmen, kann man schwer sagen. Letztlich erzählte er den zahllosen Reportern immer das, was diese hören wollten. Einen Bericht aus der Schlüssellochperspektive des Dienstboten. Immer wieder erzählte er die gleichen Anekdoten, zum Ende seines Lebens hin in einem gequälten, leicht hysterischen Ton. Hitler, der nette Mann, das war die Botschaft des Rochus Misch.

Folter in Gefangenschaft

Misch fiel gemeinsam mit dem Chauffeur Erich Kempka nach Kriegsende den Sowjets in die Hände. Sie beide hatten Hitlers Leiche verbrannt. Misch wurde jahrelang schwer gefoltert, um die Wahrheit über die letzten Tage im Führerbunker aus ihm herauszubringen. Auch dem eigenen Leiden stand Rochus Misch genauso verständnislos gegenüber wie den Verbrechen des Regimes. Er erzählte gern, dass er irgendwann einen Brief erstattet bekommen habe, den er selbst an Stalins Geheimdienstchef Beria geschrieben hat. Lachend sagte er dann, dass er darum gebeten habe, ihn zu erschießen, weil er die Folterungen nicht mehr ertragen könne.

1937 trat Misch in die SS ein. Weniger aus politischen Gründen, das gab er zumindest an. Misch war Waise, ein Verwandter habe ihm geraten, Beamter zu werden, da er sonst ganz allein auf der Welt wäre. Das hört sich unglaubhaft an. Andererseits heirate Misch in eine "rote" Familie ein. "Mein Schwiegervater war sogar ein Ur-SPDler, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Das interessierte keinen Menschen. Ich wurde nie gefragt. Meine Frau war nicht einmal im BDM (Bund deutscher Mädel). Sie hatte sogar einen Ausweis für die Führerwohnung." Durch den Kontakt zu seinem Schwiegervater war Misch auch gut über die für das Reich ungünstige Entwicklung des Krieges informiert.

In seinen Erzählungen mischte sich eine patente Überlebensschlauheit und seine hündische Ergebenheit zu Hitler. Warum er solange im Bunker ausgeharrt habe, obwohl seine Familie ums Eck gewohnt hat? Darauf antwortete Misch wurschtig, abhauen sei ihm zu gefährlich gewesen. Überall seien Jagdkommandos der SS unterwegs gewesen, die hätten ihm am letzten Tag noch aufgeknüpft.

Rochus Misch verschickte signierte Fotos an seine Fans. © Commons

Der nette Mann

Vor allem erzählte er gern, was für ein guter Mensch Hitler gewesen sei. Leutselig habe sich der Führer um das Wohl der Angestellten gekümmert. Zu seiner Hochzeit steuerte der Führer 1000 Mark und 40 Flaschen Wein bei. Von "der Eva" bekam das Paar Kleider und einen Kinderwagen, als seine Frau schwanger wurde. Für seine Leibwächter habe Hitler eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen. Fast entschuldigend habe Hitler damals gesagt, mehr könne er leider nicht für sie tun. Als die Sowjets Berlin umschlossen, habe Hitler einen Platz in einem der letzten Flugzeuge freigehalten, damit seine Frau aus Berlin geflogen werden konnte. Zu Beginn seiner Tätigkeit als Leibwächter sei er von Kameraden gemahnt worden, nie grob gegenüber Passanten zu sein. "Sehr vorsichtig sein. Nicht Leute zur Seite boxen. Der Führer sieht das", warnten sie ihn.

Misch war vor allem ein Zeuge für das alltägliche Leben in der Umgebung Hitler. Wer zum inneren häuslichen Kreis gehöre, der sei eben dabei gewesen, erklärte Misch, wieso er unzählige sehr private Fotos in Hitlers Umgebung aufnehmen durfte. Das bedeutete aber nicht, dass er der Leibwächter ein Gleichgestellter war. "Wir waren zwar seine Nächsten, aber seine Gesprächspartner waren wir nicht, dafür gab es die Adjutanten. Wenn Hitler was wollte, sagte er denen es, und wir waren dann die Ausführenden."

Rochus Misch blieb der Welt des Berghofes verhaftet. © Commons

Dazu kamen die Beobachtungen aus der Welt der Dienstboten. Über den Englandflug des Rudolf Heß war Misch gut informiert, denn er war eng mit dem Diener von Heß befreundet. An eine angebliche Affäre Hitlers mit der NS-Filmemacherin Leni Riefenstahl konnte Misch nie glauben. Hitler sei nicht einmal aus seinem Arbeitszimmer gekommen, als die gefilmt habe, erinnerte er sich.

Hitler habe er nie über den Holocaust reden gehört, behauptete Misch stets. "Ich wusste über das Lager Dachau und über Konzentrationslager im allgemeinen Bescheid", sagte er der BBC. Aber die Dimensionen habe er nicht gekannt. Lieber erzählte er von dem einen Mal, als er Hitler habe weinen sehen. Eine Träne habe der Führer weggedrückt, als er eine Platte von Joseph Schmidt gehört. Der war Jude. In der verqueren Logik von Misch war das ein Beweis, dass Hitler gar nichts gegen die Juden hätte haben können. Schmidt starb im Elend, nachdem er vor den Nazis fliehen musste.

Leben in der Vergangenheit

Nach Krieg und Gefangenschaft übernahm Misch ein Farbengeschäft ganz in der Nähe des Führerbunkers. Als er im Alter immer mehr in den Bann der Vergangenheit geriet, brach seine Tochter mit ihm und floh nach Israel. Sie habe das ewige "Hitler hier und Hitler dort" nicht mehr ertragen, bekennt sie in der Dokumentation "Der letzte Zeuge." Um die Sache noch komplizierter zu machen: Die Frau von Rochus Misch war nicht nur Sozialdemokratin, sondern auch von jüdischer Abstammung. Das habe ihre Großmutter ihr anvertraut, sagte Misch Tochter. Ein Priester habe das Taufbuch gefälscht, um der Familie eine protestantische Abstammung zu verschaffen. Eines der Hauptgründe des Zerwürfnisses zwischen Tochter und Vater war, dass der diesen Fakt stets eisern ignoriert hat.

Misch machte lieber seinen Frieden mit dem Krieg und seinem Chef. Dadurch wurde er zur Berühmtheit. Immer wieder wurde er mit dem immer gleichen Fragen interviewt und immer wieder erzählte er, wie er in das Bunkerzimmer kam. "Ich sah Hitler mit dem Kopf auf dem Tisch zusammengesackt. Eva Braun lag auf dem Sofa. Ihre Knie waren fest an ihre Brust gezogen." Wirklich erschüttert war Misch allerdings nur, wenn er von der Ermordung der Goebbels-Kinder im Bunker erzählte. Politisch hat sich Misch nie betätigt. Auch mischte er nie in der Kameradschaftsszene der Waffen SS mit. Wie viele prominente Kriegsveteranen stieg Misch auch in das Autografengeschäft ein und versah düstere Drucke mit dem gespenstischen Bunker gut gelaunt mit seiner Unterschrift. 2013 starb Misch in einem Krankenhaus in der Nähe des Brandenburger Tors, nur wenige Kilometer vom Standort des Bunkers entfernt.

Quellen: The Last Witness, U.S. Holocaust Memorial Museum