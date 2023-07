von Frank Ochmann Wieder und wieder steigt die Temperatur entlang des Mittelmeerbeckens in diesen Tagen auf 40 Grad und darüber. Die Folgen sind nicht nur für Mensch und Natur, sondern auch für die Wirtschaft und selbst die Kultur dramatisch.

Der 15. Juli war für die Menschen in der andalusischen Provinz Granada beinahe ein Tag zum Durchatmen: Das Thermometer erreichte an diesem Samstag nur 36,5 Grad Celsius. Am folgenden Montag aber wurde die 40-Grad-Marke schon wieder überschritten. So wie auch schon an mehreren Tagen in der Woche zuvor. 1995 wurden Ende Juli zwar auch schon einmal fast 47 Grad gemessen. Aber in den letzten Jahren häufen sich die Tage, an denen es dort für Menschen, Tiere und Pflanzen vor Hitze kaum noch auszuhalten ist.