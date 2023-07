von Diana Helfrich In der Apotheke spielen die Wechseljahre meist keine große Rolle. Dabei gibt es zumindest gegen Hitzewallungen eine ganze Reihe rezeptfreier Mittel und Wege, die sie erleichtern oder reduzieren.

In der Apotheke wird wenig über die Wechseljahre gesprochen – weil sie immer noch ein Tabu sind. Kundinnen, die mit einem Rezept für ein Östrogengel kommen, sprechen am Tresen nicht so gern über etwa die Tipps und Tricks beim Auftragen, das ist zumindest immer mein Eindruck gewesen. Und natürlich kann es total nach hinten losgehen, wenn man einer Frau, die einfach nur wieder besser schlafen will, über den Tresen hinweg mal eben verklickert, dass sie nicht mehr jung ist. Indem man sie fragt, ob ihre Schlafprobleme eventuell auch was mit den Wechseljahren zu tun haben könnten. Oder ihr rät, mal zur Gynäkologin zu gehen. Schlechte Nächte können ein erster Gruß der hormonellen Umstellung in der Lebensmitte sind.

Schade, dass so wenig drüber gesprochen wird, denn in den Schubladen der Apotheken liegen durchaus eine ganze Menge rezeptfreier Helfer gegen Hitzewallungen und die anderen lästigen möglichen Beschwerden der Wechselzeit. Allen voran solche mit der Traubensilberkerze (Cimicifuga racemosa oder Actaea racemosa). Sie ist der Wechseljahres-Klassiker unter den Heilpflanzen. In der aktuellen Leitlinie taucht sie aber nur als "Kann"-Empfehlung auf: Cimicifuga KANN bei vasomotorischen Symptomen (also Hitzewallungen) angewendet werden, ein Nutzen sei möglich. So haben verschiedene Studien eine signifikante Verbesserung von vasomotorischen und psychischen Wechseljahresbeschwerden im Vergleich zu Placebo gezeigt, teilweise vergleichbar mit einer niedrig dosierten Hormontherapie. Aber man muss auch ehrlich sagen: Insgesamt ist die Datenlage längst nicht so gut wie bei den Hormonen.

Es sollen nur zugelassene Cimicifuga-Arzneimittel und keine Nahrungsergänzungsmittel empfohlen werden, so die Leitlinie. Das hören Apotheker gern, denn die Medikamente sind apothekenpflichtig. Aber selbst bei diesen gilt: Traubensilberkerze ist nicht gleich Traubensilberkerze. Am besten stehen laut Leitlinie die Präparate da, für die der Extrakt aus der Wurzel mit dem Lösungsmittel Isopropanol gewonnen wurde. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, auch wegen möglicher Nebenwirkungen auf die Leber.

Es gibt die Traubensilberkerze auch in Kombination mit Johanniskraut, einem pflanzlichen Antidepressivum. Ich habe erst bei der Recherche zu meinem Wechseljahresbuch ("Wechseljahre – ich dachte, ich krieg‘ das nicht!", erschienen 2021 bei Mosaik) begriffen, dass es dabei womöglich gar nicht nur darum geht, der Stimmung Gutes zu tun. Die kann ja bekanntermaßen schwanken, wenn auch die Östrogenspiegel in den Wechseljahren stark schwanken. Wie man inzwischen weiß, haben auch einige chemisch-synthetische Antidepressiva einen Effekt auf Hitzewallungen , über die Hirnchemie. In den USA ist ein niedrig dosiertes Antidepressivum als Mittel gegen Hitzewallungen zugelassen.

Hilfe in den Wecheljahren: Phytoöstrogene stecken in vielen Lebensmittel

Die zweite wichtige Gruppe ist die der Phytoöstrogene. Das sind Pflanzeninhaltsstoffe, die an Östrogenrezeptoren binden können. Die Bindung ist allerdings weniger stabil als bei den eigentlichen Östrogenen, darum wirken sie viel schwächer. Phytoöstrogene stecken in vielen Lebensmitteln, und zwar in sehr gesunden, wie Leinsamen oder Hülsenfrüchten, aber eben auch in Tabletten. Dem Thema "Phytoöstrogene gegen Hitzewallungen" hat sich die renommierte Cochrane Collaboration vor zehn Jahren mal gewidmet und die damals vorhandenen Studien kritisch ausgewertet. Demnach ist der Effekt nicht überzeugend, am aussichtsreichsten erscheint noch das Phytohormon Genistein, und zwar in einer Dosierung von 30 bis 60 Milligramm am Tag.

Wenn man aber die Latte deutlich senkt und sich Einzelstudien anguckt, auch wenn sie klein und oft vom Hersteller unterstützt sind, sieht es deutlich besser aus. Da geben zahlreiche Arbeiten Hinweise auf eine gute Wirksamkeit, etwa des Rhapontik-Rhabarbers, der in den letzten Jahren beliebter geworden ist: Im Verlauf von zwölf Wochen reduziert er Hitzewallungen vergleichbar gut wie eine sehr niedrig dosierte Hormontherapie.

Übrigens gilt für alle genannten pflanzlichen Mittel: Man sollte die Gynäkologin oder den Gynäkologen des Vertrauens auf dem Laufenden halten, und wer mal Brustkrebs hatte, braucht vorab eine gute ärztliche Beratung.

Dann gibt es noch ein paar weitere rezeptfreie Mittel bzw. Methoden, die erwiesenermaßen ganz viel bringen. Das sind zum Beispiel kognitive Verhaltenstherapie und Hypnose. Beide kriegt man nicht in der Apotheke (und überhaupt sind diese Methoden in Deutschland gar nicht gut verfügbar), darum hier nur so viel: Hypnose ist Studien zufolge das next-best-thing nach Hormonen, wenn es um Hitzewallungen geht: Sie kann deren Frequenz um sagenhafte 82 Prozent reduzieren – wer mehr wissen will, kann die MENO AN MICH-Podcastfolge dazu hören , für die ich mit der Kieler Gynäkologin Dr. Dorothee Struck gesprochen habe. Kognitive Verhaltenstherapie – dabei lernt man in Gesprächen und Übungen, anders mit den Beschwerden umzugehen – hilft auch zuverlässig, reduziert aber nur das Leiden an den Hitzewallungen, nicht deren Frequenz.

Mit Verhaltenstherapien gegen Hitzewallungen

Außerdem kann sie depressive Episoden, Schlafstörungen und sexuelle Probleme in den Wechseljahren lindern. Auch alles Dinge, die einen fertig machen können, für die es aber keinen biologischen Marker gibt. Sie hängen also immer auch von unserer Bewertung ab. Es gibt ein englischsprachiges Buch von Myra Hunter, einer Professorin für Klinische Gesundheitspsychologie am Londoner Kings College mit einem vierwöchigen Verhaltenstherapie-Selbsthilfeprogramm gegen Hitzewallungen, das in ihren Studien gut abgeschnitten hat.

Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Ich habe nichts gegen Hormone! Hier nur so viel: Eine Kapsel mit dem weiblichen Geschlechtshormon Progesteron am Abend kann enorm hilfreich sein, wenn der Schlaf wegen des relativen Gestagenmangels zu Beginn der Wechseljahre schlecht ist. Und was Östrogene angeht, würde ich sogar sagen, dass noch immer zu viele Frauen keine nehmen: Rund ein Drittel hat starke Wechseljahresbeschwerden, so die allgemeine Schätzung, und nur rund sechs Prozent machen eine Hormonersatztherapie oder HRT, das sagen Zahlen der Techniker Krankenkasse. Dabei ist sie für dieses Drittel sehr oft die angemessene Behandlung, nichts hilft besser gegen Hitzewallungen, die so, so zermürbend sein können.

Moderne Präparate haben weniger Nebenwirkungen

Doch die Angst vor den Nebenwirkungen sitzt tief. Zu viele Patientinnen, Ärzte und Ärztinnen haben noch die Datenlage von vor gut 20 Jahren im Kopf, nach der Hormone Herzinfarkt, Schlaganfall, Brustkrebs und vieles mehr auslösen. Die hat sich aber verändert, nicht zuletzt mit den modernen Wirkstoffen (den bioidentischen Hormonen, das sind genau die, die der Körper auch produziert). Wenn man es geschickt anstellt – und dazu gehört, die Östrogene über die Haut zu verabreichen – bleibt nach einer mehrjährigen Behandlung von den drei oben genannten Nebenwirkungen "nur" ein gewisses Brustkrebsrisiko stehen. Jede Frau muss für sich selbst entscheiden, ob sie es in Kauf nimmt, nachdem sie sich gut informiert hat. Dazu gehört auch zu wissen, dass es ein paar weitere Behandlungsoptionen gibt… auch in der Apotheke. Mehr zum Thema Homonersatztherapie lesen Sie auch in meiner anderen Kolumne zum Thema Wechseljahre

Hinweis: Die Kolumne kann weder eine individuelle Beratung in der Apotheke ersetzen noch den Beipackzettel oder die ärztliche Diagnose und Behandlung.