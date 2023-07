von Diana Helfrich Viele Frauen scheuen eine Hormonersatztherapie, da sie deren Nebenwirkungen fürchten. Mit ein paar Tricks lassen sich die leicht reduzieren, weiß unsere Kolumnistin Diana Helfrich.

Die Hormonersatztherapie in den Wechseljahren ist für Pharmazeuten ein tolles Thema. Sie sind schließlich die Experten für die Darreichungsform, also für den Weg, auf dem ein Arzneistoff in den Körper kommt. Und es gibt wenig Bereiche, wo davon so viel abhängt, wie bei der Verabreichung von Östradiol. Das ist das wichtigste Östrogen, das im Körper produziert wird, aber eben nur, solange im Eierstock ein Ei heranreift und sich für den Eisprung bereit macht. Nach der letzten Blutung, der Menopause, geht es oft darum, das Östradiol mit Medikamenten zu ersetzen.

Anders als viele andere Arzneistoffe kommt Östradiol sehr gut durch die Haut. Und wenn es auf diesem Weg in den Blutkreislauf gelangt, also unter Umgehung des Verdauungssystems und vor allem der Leber, braucht man viel, viel weniger davon: Eine ganz übliche tägliche Dosis für eine Östrogentablette sind 750 bis 1500 Mikrogramm (Millionstel Gramm). Bei den Pflastern sind 100 Mikrogramm schon eine hohe Dosierung, es gibt auch welche, die nur 25 Mikrogramm pro Tag freisetzen. Wir reden hier also locker von einem Faktor weit über 10.

Das hat damit zu tun, dass Östradiol wie alle Wirkstoffe, die wir schlucken, aus dem Darm über eine dicke Blutbahn-Verbindung namens Pfortader erstmal in die Leber gelangt, bevor es überhaupt Richtung Herz transportiert und von dort im ganzen Körper verteilt wird. Und in der Leber wird einfach beim Östradiol schon ein guter Teil verstoffwechselt und damit wirkungslos, oder zumindest zu wesentlich schwächer wirksamen Molekülen umgebaut.

Hormonersatz: Östrogentabletten erhöhen das Risiko für Thrombosen

Ein weiterer großer Nachteil dieser so genannten ersten Leberpassage ist, dass dabei unter Östrogen auch genau die Gerinnungsfaktoren entstehen, die für das erhöhte Thromboserisiko der Hormontherapien verantwortlich sind (wie bei der Pille ja auch, die soll auch nicht nehmen, wer raucht). So kommt es zur erhöhten Embolie-Gefahr unter Hormonen. Der Effekt ist in den ersten Monaten einer Therapie am größten, das ist auch wieder wie bei der Pille. Und er ist umso größer, je höher die Dosis ist und gemeinerweise auch, je größer das Grundrisiko einer Frau – was meistens nichts anderes heißt als: je älter sie ist.

Da sind Pflaster und Co. besser: Laut Leitlinie gibt es keine Hinweise auf ein erhöhtes Thromboserisiko bei einer niedrig dosierten transdermalen Östrogentherapie, und auch bei anderen Risiken schneidet die Verabreichung durch die Haut besser ab. Ob Pflaster, Spray oder Gel, das istGeschmackssache. An das Pflaster muss man je nach Produkt nur ein- oder zweimal in der Woche denken, Gel und Spray jeden Tag am besten zur selben Uhrzeit auftragen, idealerweise morgens nach dem Duschen. Man muss sie nur kurz trocknen lassen, dann kann man sich anziehen. Ich persönlich würde immer zum Gel greifen.

Gele lassen sich sehr einfach dosieren

Wie das Spray ist es unsichtbar – mich würde es stören, wenn man in der Sauna oder beim Umziehen im Fitness-Studio mein Pflaster sehen könnte (meist kleben solche Pflaster am Bauch oder der Hüfte, dort, wo die Haut weich ist). Und ich hätte Sorge, es im Schwimmbad zu verlieren. Den Sprays gegenüber haben Gele den Vorteil, dass man die Dosis super variieren kann. Das ist ganz einfach, weil solche Gel-Zubereitungen in Dosierspendern stecken: Ein Hub enthält dann eine festgelegte Menge des Arzneistoffs. Man kann daher auch mit halben Hüben improvisieren, aber kaum mit halben Sprühstößen eines Sprays.

Übrigens bilden Gele (sie werden möglichst großflächig etwa auf Arm und Schulter, Bauch oder Oberschenkel aufgetragen) und Sprays (sie werden für gewöhnlich auf die Innenseite des Unterarms gesprüht) ebenfalls ein Depot. Statt in der Pflastermatrix bildet es sich aber in der Hornschicht der Haut. Von dort aus diffundiert das Hormon in die darunter liegenden Blutgefäße. Laut Beipackzettel des Sprays darf man eine Stunde nach dem Auftragen schon wieder duschen.

Was allerdings bestehen bleibt, auch bei transdermaler Gabe, ist ein etwas erhöhtes Brustkrebsrisiko nach einigen Jahren. Das wird sich nie vermeiden lassen, denn auch Frauen , die spät in die Wechseljahre kommen, also länger selber Östrogen produzieren, haben etwas häufiger Brustkrebs.

Dass der Anteil der Hormon-Nutzerinnen zuletzt von 6,2 (2020) auf 6,4 (2021) Prozent gestiegen ist, dürfte mit der Wiesbadener Gynäkologin Dr. Sheila de Liz zu tun haben. Sie ist eine riesengroße Fürsprecherin der Hormon-Ersatztherapie und hat mit ihrem Bestseller "Woman on Fire", zahlreichen Fernsehauftritten und ihrem Instagram -Kanal eine wahre Meno-Welle losgetreten. Dafür feiere ich sie, die war überfällig! Aber ich habe mich auch geärgert, denn ich bin aus dem Buch rausgegangen mit dem Gefühl, wer keine Hormone nimmt, macht einen riesigen, dummen Fehler, wird vorschnell und selbst gewählt alt und krank.

Warum sollte eine Frau etwas nehmen, wenn sie keine Beschwerden hat?

Ich frage mich aber: Warum sollte eine Frau, die keine Beschwerden hat, etwas nehmen? Um sich länger jung zu fühlen? Um sich zu optimieren? Vielleicht will ich das ja gar nicht! Es muss Raum da sein für alle, die sie nicht nehmen wollen oder können, etwa weil sie mal Brustkrebs hatten. Was es an rezeptfreien Hilfen gibt, darüber schreibe ich in der nächsten Kolumne.

Und dann will ich noch was loswerden, wo ich hier schon über die Wege von Östrogenen in den Körper spreche. Man kann Hormone auch lokal anwenden, also so, dass sie nur vor Ort wirken. Und zwar in Form von Vaginalcremes, -zäpfchen oder -tabletten gegen Scheidentrockenheit; und auch gegen Harninkontinenz können im Genitalbereich angewendete Östrogene viel erreichen. Solche Produkte enthalten meist den Wirkstoff Östriol, der wesentlich schwächer ist als Östradiol. Und den dann in niedriger Dosierung. Die Idee ist, dass er sich – anders als die oben genannten Gels usw. – nicht auf das Östrogengeschehen im Körper auswirkt, sondern wirklich nur vor Ort was verändert. Man muss sich also die ganzen Fragen nach den Risiken so nicht stellen. In den Beipackzetteln steht zwar trotzdem noch, dass die Präparate nicht genommen werden dürfen bei Brustkrebs und bei Risikofaktoren für östrogenabhängige Krebserkrankungen. Gehandhabt wird es bei Bedarf aber auch anders.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Hormonbehandlung ist vielen nicht klar. Wie überhaupt das Wissen über Wechseljahre nach wie vor bescheiden ist, auch bei den Ärzten und Ärztinnen. Und als ich neulich nochmal in mein Physiologie-Lehrbuch aus dem Studium geguckt hab (das damals auch bei den Medizinern gängig war) wurde mir auch klar, warum: Es geht darin natürlich um den weiblichen Zyklus.

Die Wechseljahre sind kaum ein Thema im Medizinstudium

Aber die Wechseljahre werden mit keinem Wort erwähnt. Als würden Frauen am Rande und jenseits der Fruchtbarkeit nicht existieren. Und, noch viel schlimmer: Noch nicht mal in der Gynäkologenausbildung ist es Pflicht, das Thema Sexualmedizin übrigens ebenso wenig. Kaum zu glauben angesichts der Tatsache, dass die Wechseljahre keine seltene Krankheit sind, sondern buchstäblich JEDE Frau irgendwann betreffen. Aber wahr. Es ist also wenig erstaunlich, wenn Symptome wie Gedächtnisprobleme, Gelenkbeschwerden, Schwindel oder Herzrhythmusstörungen auch von Ärztinnen und Ärzten nicht dem hormonellen Wechsel zugeordnet werden, wenn Frauen Ärztemarathons hinlegen und einfach nichts finden, womit es besser wird.

Aber zum Glück rollt die Meno-Welle, da ist noch einiges nachzuholen. Denn eines ist mal sicher: Keine Frau muss einfach "da durch", was immer noch viel zu viele zu hören kriegen. Es gibt effektive Hilfe.

Folgen Sie mir auf Instagram: @apothekerin_ihres_vertrauens