Gruseliger Fund in Bogota, Kolumbien: Hunderte kolumbische Taranteln, Riesen-Kakerlaken und Skorpione wurden im Gepäck deutscher Reisenden gefunden Die Tiere waren zwischen Filmrollen in den Koffern der Deutschen verstaut. Die Flughafen-Polizei fand mehr als 300 Tiere in Plastikbehältern. Die Reisenden gaben an, dass sie die Gliederfüßler zu wissenschaftlichen Zwecken nach Deutschland transportieren wollten. Allerdings fehlte den beiden nach Angaben der Behörden die Genehmigung für so einen Transport. Im Jahr 2021 wurden mehr als 11.000 illegal beförderte Tiere am Flughafen in Bogota sichergestellt. Mehr als 7000 davon waren lebendig.Quelle: Ambiente Bogota