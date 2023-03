Hyrox, Marathon oder Volkslauf: So bereiten Sie sich mental am besten auf einen Wettkampf vor

von Alexandra Kraft Unsere Autorin starte am Wochenende beim Hyrox, einem derzeit angesagten Fitnesswettbewerb. In den letzten Wochen hat sie gelernt, wie wichtig neben dem Training, eine mentale Vorbereitung ist. Ein Erfahrungsbericht mit vielen Tipps.

Als ich mich vor ein paar Wochen für den Hyrox, einen recht neuen Fitness-Wettbewerb, angemeldet habe, dachte ich mir wenig dabei. Acht Mal einen Kilometer Laufen klang machbar, dazwischen Lunges (Ausfallschritte), Burpees (Strecksprünge) und noch ein paar andere Übungen. Ich wollte mitmachen, weil so viele in meinem Fitness-Studio darüber redeten – und es nach einem coolen Erlebnis klang. Ein Rennen in den Hamburger Messehallen? Warum nicht.