von Alexandra Kraft Acht Mal einen Kilometer laufen, dazwischen Fitness-Übungen – das ist Hyrox. Unsere Autorin ist nun gemeinsam mit rund 2000 Athletinnen und Athleten in Hamburg bei dem populären Fitness-Rennen gestartet.

Berichte über Sporterfahrungen beginnen oft mit dem Satz: Es war eine Qual. Stimmt, das war es. Das will ich auch nicht leugnen. Beim Sport an die eigenen Grenzen zu gehen, war mir lange fremd. Ich bin nie einen Marathon gelaufen, meinen letzten Wettkampf hatte ich als Teenagerin im Tennis. Ist eine Ewigkeit her. Und danach habe ich sofort damit aufgehört. Ich wollte Spaß haben beim Sport und nicht verbissen um Siege ringen.