Nicht ganz dicht – was bei Inkontinenz am besten hilft

von Diana Helfrich Über Harninkontinenz spricht niemand gerne. Dabei gibt es Methoden, um Inkontinenz zu vermeiden oder gut mit ihr zu leben, weiß Apothekerin Diana Helfrich.

In jeder Apotheke gibt es das Fach, die Schublade oder den Schrank mit Einlagen und "Windeln für Erwachsene", sprich mit Inkontinenzprodukten. Nicht nur in denen, die Altersheime beliefern. Und es würde mich sehr wundern, wenn diese Fächer nicht immer höher geworden wären in den letzten zehn, zwanzig Jahren, zusammen mit den Regalen für Hygieneprodukte in den Drogerien und dem Altersdurchschnitt der bundesdeutschen Bevölkerung.