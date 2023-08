von Nicole Heißmann Eine neue Übersichtsstudie sucht nach Ursachen für das Insektensterben. Doch die Verflechtungen der Autoren werfen Fragen auf.





Im Sommer kommt auch in der stern-Redaktionskonferenz mindestens einmal die Rede auf ein wichtiges Autoteil: die Windschutzscheibe. Kleben dort weniger zerplatzte Insekten als früher? Und ist das als Indiz für das Insektensterben zu werten?

Das Meme von den am Auto zerschellten Insekten geistert übrigens seit rund 20 Jahren durchs Internet. Vermutlich geht es auf den amerikanischen Naturforscher Mark Hostetler zurück, der 1997 ein amüsantes Tier-Bestimmungsbuch veröffentlichte: "That Gunk on Your Car" – "Die Schmiere auf deinem Auto". So nannte er seinen "einzigartigen Führer der Insekten von Nordamerika".

Dass Anzahl und Vielfalt der Schmetterlinge, Bienen und Käfer zurückgehen, belegen inzwischen viele Studien aus Europa und Nordamerika. Nur kann ein Blick aufs Autoglas die Frage nach dem Ausmaß des Sterbens kaum beantworten. Man stelle sich dazu einen Ausflug an einen See vor: Ein Trip am kühlen Morgen oder einer an einem mückenseligen Sommerabend würde völlig verschiedene Ergebnisse liefern.