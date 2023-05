Vergessen Sie Haken, Angelschnur und Reuse! Ein israelisches Unternehmen hat nach eigenen Angaben das erste küchenfertige Fischfilet in 3D gedruckt – mit Hilfe von im Labor gezüchteten Tierzellen.





Eine Firma in Israel bringt im Labor gezüchtete Fischzellen per Drucker als Filet auf den Tisch.