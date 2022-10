Jana Kühl, 37, ist seit November 2020 Professorin für Radverkehrsmanagement an der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaft in Salzgitter

von Helmut Broeg Trotz hoher Spritpreise und Fahrrad-Boom bleibt Deutschland ein Land der Autofahrer. Jana Kühl, Professorin für Radverkehrsmanagement, weiß, wie wir jetzt umsteuern können.

Jana Kühl studierte an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel Geografie, Soziologie und Öffentliches Recht und promovierte an der TU Dortmund zu Raumplanung. Seit November 2020 ist sie Deutschlands erste Professorin für Radverkehrsmanagement an der Ostfalia-Hochschule für angewandte Wissenschaft in Salzgitter. In einer aktuellen Umfrage befragt sie Bürgerinnen und Bürger zu ihren Fahrradgewohnheiten und zur Verkehrswende.