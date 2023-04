Lange deutete nichts in seinem Leben darauf hin, dass er mal Windräder bauen würden: Jörg Müller studierte Kernphysik in Moskau. Dann wurde er zu einem Pionier der Energiewende. Im Interview mit dem stern spricht er über seinen Werdegang vom Atomphysiker zum Windkraft-Unternehmer – und was Deutschland in Sachen Energiewende von Namibia lernen kann.