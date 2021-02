Attacke am Ozean-Boden: Eine Muräne greift mit vollem Körpereinsatz einen Oktopus an und der wehrt sich, in dem er mehrmals Tinte gegen den Angreifer spritzt.Die beeindruckenden Aufnahmen entstehen auf einem Tauchgang im Februar in der Nähe von Sydney, Australien. Chris Klein taucht mit seiner Frau und seinem Sohn am Bare Island Riff. Die drei entdecken mehrere Oktopusse – eines der größten Tiere will sich vor den drei Tauchern in Sicherheit bringen – doch das geht nach hinten los.Plötzlich taucht eine Muräne auf. Völlig unbeeindruckt von den Tauchern greift sie den Oktopus an. Der Raubfisch beißt in den Körper des Tieres und erwischt dabei eines seiner Tentakel.Der Oktopus befreit sich, indem er Tinte in Richtung des Angreifers spritzt.Chris Klein sagt gegenüber der Daily Mail Australia:„Es passierte alles sehr schnell. Der Oktopus sah geschockt und verletzt aus – aber er hatte Glück, dass er überlebt hat. Ich gehe seit 30 Jahren tauchen – so etwas habe ich noch nie gesehen.“Muränen können eine Größe von bis zu vier Metern erreichen. Es sind nicht besonders wählerische Raubfische. Sie ernähren sich von anderen Fischen, Krebstieren und auch von Aas, das im Wasser treibt – oder wie in diesem Fall auch mal von einem Tintenfisch.Der Verlust eines Armes ist für einen Oktopus übrigens nur ein Problem von kurzer Dauer: Ebenso wie bei Seesternen wachsen die Gliedmaßen der Tiere wieder nach.Quelle: Facebook/ChrisKleinWeitere Themen, die Sie interessieren könnten: