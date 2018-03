Kann ein Seeadler seekrank werden? Starke Winde in Washington D.C. ließen am Freitag dieses mit einer Webcam ausgestattete Nest hin- und herschaukeln. Es liegt hoch über einem Trainingsgelände der Hauptstadt-Polizei und gehört dem Weißkopfseeadler-Pärchen "Liberty" und "Justice". Dass die beiden US-Wappentiere auch bei schwerem Seegang so an ihrem Sitzplatz festhalten, hat einen guten Grund: Sie bebrüten zwei Eier, aus denen bald zwei junge Weißkopfseeadler schlüpfen sollen.