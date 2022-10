von Helmut Broeg Vor allem junge Menschen sorgen sich um die Folgen der Erderwärmung. Diese Klimaangst kann in Aktivismus aber auch in Hilflosigkeit umschlagen.

Lange Dürre in Europa, Überschwemmungen in Pakistan, Hurrikan "Ian" in der Karibik: Die weltweiten Folgen der Klimaerwärmung sind unübersehbar. Vor allem für junge Menschen bedeutet das auch eine wachsende psychische Belastung. Eine aktuelle Sinus-Studie im Auftrag der Barmer-Krankenkasse zeigt: 68 Prozent der Jugendlichen hierzulande verspüren große oder mittelgroße Angst vor dem Klimawandel. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen, Stürme und Dürren führen die Liste der Ängste an, gefolgt vom Verlust von Lebensraum für Menschen und Tiere und vom Anstieg des Meeresspiegels durch abschmelzende Pole.

Junge Frauen sind laut der Studie generell noch etwas anfälliger für Klimaängste als junge Männer. 63 Prozent der befragten Mädchen zeigten sich besorgt über den Klimawandel, 45 haben große Angst davor. Unter den Jungen sind es 55 beziehungsweise 34 Prozent.

Junge Menschen sind für Ängste besonders empfänglich. Etwa bis zum 25. Lebensjahr ist bei ihnen der sogenannte präfrontale Kortex noch nicht vollständig entwickelt. Dieser Teil des Gehirns steuert einen Großteil unseres Verhaltens und der Emotionen. Daher werden im jugendlichen Gehirn viele Alltagserlebnisse emotional stark aufgeladen. Pathologisch sei Klimaangst in der Regel nicht, sagt Ursula Marschall, leitende Medizinerin der Barmer: "Angst ist grundsätzlich etwas Gutes und eine normale Reaktion".

Wichtig sei es, den Betroffenen Mut zu machen, damit sie mit ihrer Hilflosigkeit nicht allein blieben, sagt Felix Peter, Schulpsychologe und Sprecher der Initiative Psy4F, die aus der Bewegung Fridays for Future hervorging: "Reden mit Freunden oder der Familie ist ein guter Weg heraus aus der Angst." Problematisch findet Peter, dass es vor allem Minderjährige waren, die die Klimawandeldiskussion voranbrachten, "während wir als Erwachsene nur zugesehen haben". Psychologen nennen das Parentifizierung, also die Umkehr der Eltern-Kind-Rolle. "Das ist so, als würden sich Eltern weigern, mit ihrem Kind zum Kinderarzt zu gehen, und es sich selbst überlassen", sagt Peter.