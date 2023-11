Windräder in Brandenburg: Der Ausbau der Windenergie an Land bleibt weit hinter den Erwartungen zurück. Neue Anlagen rufen vielerorts massive Proteste hervor, obwohl viele Menschen eigentlich für den Ausbau sind

von Helmut Broeg Die Deutschen sind viel offener für Klimaschutz als vermutet. Umfragen zeigen überraschende Ergebnisse, die Politiker unbedingt einkalkulieren sollten. Und alle anderen können in den Karten sehen, wie ihre Gegend über neue Maßnahmen denkt.

Am Donnerstag beginnt die UN-Klimakonferenz (Cop28), ausgerechnet in Dubai. Ob die Weltgemeinschaft in einem Land, das vom Erdölexport lebt, zu nennenswerten Ergebnissen kommt, scheint fraglich. Aber auch hierzulande hat der monatelange Streit um das Heizungsgesetz gezeigt, wie sehr Maßnahmen zum Klimaschutz die Gemüter bewegen, Parteien gegeneinander aufbringen und auch zur Stimmungsmache benutzt werden.