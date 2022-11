Jasper Döninghaus, 23, Marcia Holst, 23, und Leonardo Vizioli, 24, lernten sich vor drei Jahren am King's College in London kennen. Dort studierten sie Philosophie und Politische Ökonomie

So etwas war noch keinen Studenten ihres Fachbereichs am altehrwürdigen King‘s College in London erlaubt worden: Marcia Holst, Jasper Döninghaus und Leonardo Vizioli hatten eine gemeinsame Abschlussarbeit eingereicht. Doch die war so ungewöhnlich und innovativ, dass der Direktor der Fakultät eine Ausnahme machte.

Vor drei Jahren hatten sich die beiden Deutschen und der Brasilianer an der Uni in London kennengelernt. Sie studierten Philosophie und Politische Ökonomie.