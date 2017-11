Frittierte Lebensmittel genießen einen sehr schlechten Ruf. Pommes und Co. sind fettig und dadurch sehr ungesund. Britische Forscher haben herausgefunden, dass Frittier-Dunst die Erderwärmung verlangsamt. Wie kann das sein? Die Fettmoleküle, die beim Frittieren in die Atmosphäre gelangen, können sich von alleine zu Strukturen in atmosphärischen Tropfen verbinden. Dadurch bleiben die Fettmoleküle länger in der Atmosphäre und vereinfachen die Wolkenbildung. Wolken Sorgen für ein kühleres Klima. Entstehen mehr Wolken, wird das Klima kühler und die Erderwärmung verlangsamt. Sollten wir jetzt alle Lebensmittel nur noch frittieren, um die Erderwärmung aufzuhalten? Beim Frittieren von Lebensmitteln entsteht Acrylamit, was das Krebsrisiko erhöht. Wir müssen also auf andere Möglichkeiten zurückgreifen, um die Erderwärmung aufzuhalten.