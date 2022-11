Vor Weltklimagipfel in Ägypten Wo sich der Klimawandel in Deutschland schon deutlich zeigt

Kurz vor dem Weltklimagipfel in Scharm-el-Scheich lohnt ein Blick auf die Folgen des Klimawandels, die hier in Deutschland schon jetzt spürbar und sichtbar sind. Die Schäden gehen längst in die Milliarden und es gab bereits Tote zu beklagen. Bilder aus Deutschland in der Klimakrise.