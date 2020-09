Was würde eine fortschreitende klimabedingte Erderwärmung mit den hiesigen Küsten machen? Datenbasierte Karten simulieren das Szenario.

Die amerikanische Non-Profit-Organisation Climate Central ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Journalisten, die sich den Auftrag gegeben hat, faktenbasiert und wissenschaftsgetrieben über den Klimawandel und seine Folgen für die Menschen zu informieren.

Ein Teilgebiet, auf dem der Fokus liegt, sind die Auswirkungen und Risiken in Küstengebieten, die als Folgen der Erderwärmung entstehen (können). Zur Veranschaulichung hat die Organisation verschiedene interaktive Grafiken veröffentlicht.

Die Simulationen gehen von einem bestimmten jährlichen Anstieg des Meeresspiegels bei konstant steigenden Temperaturen aus. Die für die Rechenmodelle verwendeten Daten stammen unter anderem von der Nasa. Am Ende sind diese Simulationen natürlich erst einmal theoretischer Natur, die Entwicklung verläuft in der Realität langsam. Aber die wissenschaftsbasierten Grafiken zeigen sehr eindrücklich, was mit Städten und Gebieten entlang der Meeresküsten oder an Flüssen passieren könnte: Bereits ein Anstieg um 50 Zentimeter würde etwa weite Teile der Nordseeküste und der Tide-Elbegebiete bedrohen.

Karte 1: Risikogebiete bei steigendem Pegel





Hinweis: Wird die Grafik auf Ihrem Mobilgerät nicht oder fehlerhaft dargestellt, klicken Sie bitte hier. Tipps zur Nutzung: "Water Level" bezeichnet den Pegelstand des Wassers. Diesen können Sie nach einem Klick auf den Doppelpfeil neben dem Fragezeichen auf der erscheinenden Anzeige höher oder tiefer einstellen. In der Karte wird dann angezeigt, welche Bereiche in den gewählten Szenario unter Wasser liegen würden. Ein Klick auf "Show current Coast" ermöglicht den Vergleich mit der gegenwärtigen Situation. Sie können in die Karte hinein- und wieder herauszoomen und den Ausschnitt verschieben.

Karte 2: Jährliche Entwicklung des Risikos an den Küsten

Der Ausschnitt zeigt eine mögliche Überflutung norddeutscher Küstengebiete im Jahr 2040 an. Im gewählten Szenario wurden moderate Kohlenstoffdioxid-Ausstöße zugrunde gelegt. Eine interaktive Version der Karte gibt es hier © Climate Central

Eine weitere Karte (siehe obenstehendes Bild) zeigt unter anderem die mögliche jährliche Entwicklung unter Berücksichtigung verschiedener Risiko-Faktoren.

Nutzer können auf einem Schieberegler eine Jahreszahl wählen und sehen, welche Küstenbereiche möglicherweise von Überflutung bedroht sind. Es ist darüber hinaus möglich, diverse Parameter in den Szenarien einzustellen, etwa eine Begrenzung des Co 2 -Ausstoßes.

Zu den verwendeten Daten: Wie Climate Central auf stern-Anfrage mitteilt, basiert Karte 2 auf einem kombinierten Datensatz, der stets weltweit aktuell gehalten wird. Die Datenbasis der oberen Karte 1 ("Risk Zone Map") wird dagegen außerhalb der USA nicht mehr fortlaufend aktualisiert. Es könne daher vorkommen, dass das Risiko in bestimmten Teilgebieten mittlerweile höher sei als die Darstellung vermuten lässt.

Quelle: Climate Central