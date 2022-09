Sehen Sie im Video: Futuristisches Konzept – Hyperschall-Flugzeug mit 4000 km/h soll in 80 Minuten von London nach New York fliegen.









In 80 Minuten von New York nach London – dieses Hyperschall-Flugzeug soll das Reisen revolutionieren.





Zumindest, wenn es nach dem spanischen Designer Oscar Viñals geht.





170 Passagiere sollen mit einer Geschwindigkeit von rund 4000 km/h reisen.





Doch die Umsetzung ist derzeit unwahrscheinlich.





Denn das Konzept ist, falls es je Realität wird, noch Zukunftsmusik – denn nötige Technologien müssten erst noch erfunden werden.





Unter anderem die Kalte Fusion, die dem Projekt als Antrieb dienen soll. Hierbei handelt es sich bisher jedoch um eine theoretische Überlegung zur Energiegewinnung durch eine kontrollierte Kernschmelze bei Zimmertemperatur.





Das Energieministerium der USA bewertet die Realisierung dieser Technik als Wunschdenken.





Somit bleibt der Traum von diesem 100-Meter Hyperschall-Flugzeug wohl vorerst nur ein futuristisches Konzept.

