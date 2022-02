Sehen Sie im Video: Zum Verwechseln ähnlich – Aufnahmen zeigen "Peperoni"-Sturm auf dem Jupiter.









































Bei diesem Anblick könnte man meinen, dass es sich um einen Belag einer saftigen Peperoni-Pizza handelt.

Doch der erste Eindruck täuscht.





Was Sie hier sehen, ist ein auf dem Jupiter befindlicher Zyklon, der von acht Wirbelstürmen umkreist wird.





Die Aufnahmen der Raumsonde Juno, welche den Gasplaneten erforscht, zeigen den Nordpol des Planeten in einer Infrarotansicht.





Dabei zeigen die Bilder die Wärmeunterschiede des Jupiters.





Die gelben Bereiche sind wärmer und liegen tiefer in der Jupiteratmosphäre, während die dunklen Bereiche kälter sind und sich weiter oben in der Atmosphäre befinden.





Auf dem Planeten, der für seinen großen roten Fleck bekannt ist, tummeln sich weitere Wirbelstürme.





Jeder Wirbel ist ungefähr zwischen 4.000 und 7.000 Kilometer breit. Ein Großteil der Wirbelstürme auf dem Jupiter existiert seit mindestens vier Jahren.





Forscher gehen davon aus, dass die antizyklonischen Wirbelstürme um die zentralen Zyklone an den Polen für deren Beständigkeit sorgen. Sie drehen sich in die gegensätzliche Richtung und halten diese so voneinander fern.





Ein Planet, der mit Bildern seiner Wirbelstürme immer wieder aufs Neue fasziniert.

Mehr