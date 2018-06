Nach dem Bilderbuchstart am Mittwoch ist Alexander Gerst weiter auf dem Weg zur ISS. Am Freitag soll der deutsche ESA-Astronaut mit seiner US-Kollegin Serena Auñón-Chancellor und dem russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew an der ISS andocken. Dort wartet viel Arbeit auf die Crew. Im Rahmen der Mission "Horizons" sollen rund 300 Experimente durchgeführt werden. Gerst selbst wird sich um rund 50 Forschungsprojekte kümmern. Vom Einfluss der Schwerelosigkeit auf Muskeln, Knochen und Gehirn bis zur Entwicklung neuer Technologien ist das Spektrum breitgefächert, wie Matthias Sperl, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt erklärt. "Wir haben wieder Experimente mit metallischen Schmelzen, das ist ein Instrument, das Alexander Gerst 2014 eingebaut hat, und wir haben Experimente mit geladenen Teilchen, das sind Plasmakristall-Experimente." Sperls persönliches Highlight ist natürlich sein eigenes Projekt. Gerst soll im All mit Laserexperimenten Granulate vermessen. Wenn man weiß, wie sich solche Werkstoffe verhalten, könnte man zum Beispiel den Einsatz von Granulaten in 3D-Druckern oder in Füllanlagen verbessern. Die Erkenntnisse könnten aber auch für künftige Forschungsmissionen in Richtung Mond und Mars wichtig sein, sagt Sperl. "Ich kann nicht immer auf der Erde testen und dann hoffen, dass auf dem Mars und ein Bohrer, ein Rover, der über Sand fährt, funktioniert, das muss man auch vorher wissen. Und neben dem direkten Test wollen wir da halt verstehen, aha, der Einfluss von Gravitation ist jetzt dieser und jener. Auf der Erde messen können wir tagtäglich, aber was hat es dann zu tun damit, was wir auf dem Mars zu erwarten haben und allein um auch schon die Raumfahrtkosten dann niedriger zu halten, will man natürlich nicht zum Mars fliegen, etwas einpacken und dann wissen drei Jahre später, kann ich denn da jetzt mit dem Rover drüberfahren. Es gibt ein sehr schönes Beispiel dass einer der Rover auch schon mal stecken geblieben ist, weil wir halt eben nicht solche diagnostischen Methoden haben.") Wegen der hohen Kosten für Weltraummissionen gibt es immer wieder Kritik an den Experimenten auf der ISS. Für die Grundlagenforschung lohne sich die Arbeit auf der Raumstation aber lohnen, sagt Sperl. Kein anderes Instrument erlaube es Wissenschaftlern so lange Zeit, die Schwerkraft auch wirklich auszuschalten. "Es wäre schade, wenn wir die Raumstation für solche Messungen nicht hätten, weil dann müsste man nämlich eine bauen. Und nachdem wir sie jetzt haben - ob sich das Investment von 100 Milliarden dafür lohnt, dass man in der Verfahrenstechnik dann so was spart, die Frage muss ich nie beantworten Wir haben die jetzt gebaut, also nutzen wir sie jetzt zum wissenschaftlich Besten, was wir machen können." Auf seine Granulat-Experimente ist der Experte für Materialphysik im Weltraum ist schon gespannt. Fast acht Jahre haben Sperl und sein Team an dem Messinstrument gearbeitet. Mit ersten Ergebnissen rechnet er etwa im Juli/August.