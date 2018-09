Diese beeindruckenden Fotos hat der deutsche Astronaut Alexander Gerst am Dienstag geschossen. Astro-Alex, der zurzeit an Bord der internationalen Raumstation ISS in rund 400 Kilometern Höhe um die Erde kreist, hielt dabei den Blick auf den Taifun der Kategorie 5 fest, der sich auf dem Weg in Richtung Japan befand. Auf seinem Twitter-Account kommentierte Gerst den Anblick des Naturphänomens mit den Worten: Es sieht aus "Als ob jemand einen gigantischen Stöpsel aus der Erde gezogen hätte."