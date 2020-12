Sehen Sie im Video: Bowie-Münze auf dem Weg ins All – zu Ehren des verstorbenen Rockmusikers.









Die Münzprägeanstalt des Vereinigten Königreichs "Royal Mint" hat eine nagelneue David-Bowie-Münze wortwörtlich auf den Weg gebracht. Mit einem Ballon startete die Sonderprägung in Ashborn Richtung Weltraum. Sie erreichte eine Höhe von über 35 Kilometern und war etwa 45 Minuten lang in der Erdatmosphäre unterwegs, bevor sie sicher nach England zurückkehrte. Die Aktion wurde inspiriert vom 2016 verstorbenen britischen Rockmusikers David Bowie, der mit "Space Oddity" oder "Starman" Welterfolge landete. Neben der Bowie-Münze hat die Münzprägeanstalt bereits Sonderprägungen mit der Queen und mit Elton John herausgegeben. Die Bowie-Münze ist aber die erste, die ins All gereist ist.

