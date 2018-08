Alexander Gerst hat einen neuen Arbeitskollegen. Wenn der Astronaut auf der Internationalen Raumstation das Tablet bedient, setzt sich "Rollin Justin" in Bewegung. Der Roboter säubert die Solaranlage - wie es ihm per Satellit aus dem All befohlen wird. Noch ist es ein Test, Gerst soll den Umgang mit seinem elektronischen Assistenten üben. Am Freitag fand am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt im bayerischen Weßling das letzte von insgesamt drei Experimenten statt. Für ein möglichst realistisches Szenario führten Gerst und der Roboter ihren Auftrag weitgehend ohne Kontakt zur Bodencrew aus. Höhepunkt des zweistündigen Live-Experiments war der erfolgreiche Austausch des plötzlich brennenden Stationsmoduls. Markus Grebenstein, stellvertretender Leiter des Instituts für Robotik und Mechatronik erklärt die Befehlskette: "Er gibt im Prinzip wirklich grobe Anweisungen. Er sagt zum Beispiel: "Justin! Justin, fahr' an den Platz" und dann muss Justin dorthin fahren, sich so orientieren. "Justin stecke diesen Stecker in das Solarpanel, um Diagnosedaten rauszuholen" - und all diese Operation muss der Roboter dann selber machen letztendlich." - SCHNITT - "Der Roboter sendet seine Daten wieder nach oben, insbesondere die Kameradaten. Das ist im Prinzip das, woran sich Herr Gerst im Moment orientieren kann, sind die Kameradaten. Deswegen bewegt er auch den Roboter so viel, weil er ein anderen Blickwinkel braucht damit er zum Beispiel sieht, wo kann ich denn den Stecker reinstecken, wo sind Schalter, ist vielleicht Schmutz auf dem Solarpanel und so weiter und so fort." Der Roboter soll den Menschen entlasten oder manche Missionen überhaupt erst möglich machen. "Wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, auf den Mars zu gehen als Mensch oder den Mars wirklich zu erforschen, dann sind diese Experimente die Grundvoraussetzung dafür aus unserer Sicht. Denn wenn Sie auf dem Mars wollen, dann wird es nicht so sein wie das Elon Musk gerne haben würde, dass Sie im Prinzip auf den Mars fliegen, den Sparten holen, Löcher buddeln, eine Garage für den Tesla bauen und Sie sind auf dem Mars. Es ist viel zu kostspielig, viel zu riskant. Sie kriegen die Menschen nicht mehr runter von der Oberfläche. Das heißt, man wird in einem ersten Schritt in den Orbit des Mars fliegen, wird dort Astronauten haben, die von dort Roboter auf der Oberfläche als Assistenten benutzen, um dort zum Beispiel Experimente durchzuführen, Infrastrukturen aufzubauen und vielleicht für die Zukunft auch mal Habitat aufzubauen, damit dann in einem nächsten Schritt vielleicht Menschen auf die Oberfläche des Mars kommen können." Die Technik soll aber auch auf der Erde nützlich sein, etwa in der Assistenz- und Pflegerobotik eingesetzt werden oder bei der industriellen Konstruktion und Wartung. Das Robotik-Projekt gehört zu den fast europäischen 70 Experimenten, an denen Alexander Gerst während seiner sechsmonatigen Mission auf der ISS arbeiten wird. Mehr als 40 davon stammen aus Deutschland.