Ist es auf ewig? Diese Webb-Aufnahme zeigt ein ineinander verschlungenes Paar interagierender Galaxien. Der Lichtpunkt an unserem Himmel ist bekannt unter der Bezeichnung IC 1623. In rund 270 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde stürzen die beiden Galaxien ineinander, verschmelzen und erzeugen ein helles Leuchten, das im Infrarotlicht noch deutlicher strahlt. Durch die Verschmelzung entsteht ein sogenannter Starburst, ein Feuerwerk an Sterngeburten, die sich zwanzig Mal schneller ereignen als in unserer Milchstraße.

