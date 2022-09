Bisher konnte man ihre Existenz nur indirekt beweisen. Dank der Infrarot-Hochleistungskameras des James-Webb-Teleskops und dessen Position im All ist es nun erstmals gelungen, einen Exoplaneten – einen Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems – direkt aufzunehmen. In diesem Bild wird Planet HIP 65426 b, ein Gasriese ohne feste Oberfläche wie Jupiter oder Saturn, in vier Wellenlängen der James-Webb-Kameras dargestellt. Mit Filtern wird das Licht der Sonne, die der Planet umkreist, abgedeckt. Der weiße Stern markiert jeweils die Position dieser Sonne. HIP 65426 b hat etwa die sechs- bis zwölffache Masse des Jupiters. Er ist ein junger Planet – etwa 15 bis 20 Millionen Jahre alt, unsere alte Erde existiert dagegen schon seit rund 4,5 Milliarden Jahren. Astronomen entdeckten den Planeten 2017 mit dem SPHERE-Instrument am Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile. Webbs Ansicht enthüllt bei längeren Infrarotwellenlängen neue Details, die bodengestützte Teleskope aufgrund der Erdatmosphäre nicht erkennen könnten.

