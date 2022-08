Den Jupiter kennt man von früheren Aufnahmen als vorwiegend gelblich-ockerfarbene Kugel. Im nahen Infrarotlicht, das das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann, sieht das anders aus. Allerdings muss das von der NIRCam des Webb-Teleskops aufgezeichnete Licht zunächst dem sichtbaren Spektrum zugeordnet werden, um das Motiv für uns sichtbar zu machen. Auf dieser zusammengesetzten Aufnahme sind an Nord- und Südpol deutlich Polarlichter bis in große Höhe zu erkennen – besonders hervorgehoben durch einen Rotfilter. Zudem sind Schleier zu erkennen, die um die beiden Pole wirbeln. Der berühmte Große Rote Fleck, ein gigantischer Wirbelsturm, erscheint in diesem Licht, noch dazu in einem Blaufilter, gleißend weiß, weil er – ebenso wie andere Wolkenschichten – besonders viel Sonnenlicht reflektiert.

