Eine neue Marskarte bietet die Möglichkeit, den Roten Planeten detailliert zu erkunden. Ausgedruckt würde sie ein Stadion überdecken.

Der Mars ist zwar nicht unser nächster Nachbar im Sonnensystem, aber keinen Planeten hat die Menschheit (neben unserer Heimat, der Erde) bislang so gründlich erforscht wie den Roten Planeten. Etliche Sonden und Rover vermittelten uns ein ziemlich gutes Bild davon, wie es auf unserem äußeren Nachbarn aussieht.

Eine neue interaktiven Marskarte bietet nun jeder und jedem die Möglichkeit, einen (zumindest) virtuellen Spaziergang über den Mars zu unternehmen. Das vom Jet Population Laboratory (JPL) der Nasa veröffentlichte "Global CTX Mosaic of Mars" ist die bislang detaillierteste Karte der marsianischen Landschaft. "Klippen, Einschlagskrater und Staubwirbelspuren sind in faszinierender Detailtiefe in einem neuen Mosaik des Roten Planeten festgehalten", heißt es seitens des JPL. Zusammengesetzt wurde die Karte aus 110.000 Schwarzweiß-Aufnahmen des "Mars Reconnaissance Orbiter". Die Bilder decken pro Pixel rund 25 Quadratmeter Oberfläche ab. Sechs Jahre dauerte die Produktion.

Das Mosaik sei das höchstaufgelöste globale Bild des Mars, schreibt das JPL. Und weiter: Ein Ausdruck des 5,7-Terapixel-Bildes sei groß genug, um das Rose-Bowl-Stadium in Kalifornien zu bedecken. Die interaktive Karte ist frei zugänglich und soll der Wissenschaft ebenso nutzen wie der Öffentlichkeit (Den Link finden Sie oben unter dem Bild). Die JPL-Wissenschaftlerin Laura Kerber sagt dazu: "Es ist sowohl ein schönes Kunstprodukt als auch nützlich für die Wissenschaft".

Im Video: Auch aus Abu Dhabi kommt eine neue Mars-Karte

Erst vor wenigen Tagen haben Forschende der New York University Abu Dhabi und des Center for Space and Science der Vereinigten Arabischen Emirate ganz neue Einblicke in den Aufbau des roten Planeten geliefert. Anhand von Daten des Mars-Orbiters der Vereinigen Arabischen Emirate haben sie eine Landkarte erstellt, die geologische Merkmale auf dem Mars in einer Detailtreue zeigt, die es so vorher nicht gab. Der Mars-Orbiter al-Amal liefert dank spezieller Kameratechnik nicht nur Aufnahmen der Oberfläche, sondern auch der unteren Schichten der Mars-Atmosphäre. Wie die Forschenden der New York University Abu Dhabi in einer Mitteilung erklären, zeigt die neue Karte die polaren Eiskappen, Berge, Vulkane, Überreste alter Flüsse, Seen, Täler und Einschlagkrater. Mehr dazu im Video:

Quellen: JPL/Nasa, ESA