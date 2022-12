von Christian Hensen Kann man Roboter lieben? Wenn es um Sonden der Nasa geht, lautet die Antwort ganz klar: ja! Auf Twitter verabschieden sich Zehntausende von Mars-Robo "Insight". Dieser meldete sich bei Twitter und klagte, dass ihm bald die Puste ausgeht.

Im November 2018 war der Jubel groß. Die Mars-Sonde "Insight" setzte erfolgreich auf dem roten Planeten auf und sendete Bilder von dessen Oberfläche (hier erfahren Sie mehr). Die primäre "Insight"-Mission war zunächst auf zwei Jahre angelegt. Nach nunmehr vier Jahren auf dem Mars endet nun auch die Sekundärmission – und "Insight" verabschiedet sich. Insgesamt soll das Projekt rund 828 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Nasa-Sonde bald unter Staub begraben

Am Sonntag meldete die US-Raumfahrbehörde, dass "Insight" nicht auf eine Kontaktaufnahme reagiert hatte, was nahelegt, dass die Mission bald endet. Obwohl die Nasa weiterhin versuchen will, mit "Insight" zu kommunizieren, veröffentlichte man vorsorglich das letzte Foto der Sonde und schrieb einen rührenden Text.

So meldet sich "Insight" auf Twitter vielleicht ein letztes Mal zu Wort und schreibt: "Ich habe kaum noch Strom, also ist dies vielleicht das letzte Bild, das ich schicken kann. Machen Sie sich aber keine Sorgen um mich: Meine Zeit hier war sowohl produktiv als auch heiter. Wenn ich weiter mit meinem Missionsteam sprechen kann, werde ich das tun – aber ich werde mich hier bald abmelden. Danke, dass ihr mich begleitet habt."

Ein Blick auf das letzte Foto der Sonde macht klar, warum "Insight" nicht mehr in der Lage ist, sich mithilfe der Sonnenkollektoren am Leben zu halten. Die vier Jahre in der Mars-Ebene Elysium Planitia haben eine dicke Staubschicht auf der Sonde hinterlassen, was die Effizienz der Energieversorgung stark mindert. Bis zuletzt hatte die Nasa gehofft, dass ein Sturm die Oberfläche freipustet – aber offenbar blieb das aus.

Abschied erinnert an Ende der "Spirit"-Mission

Die Anteilnahme am Dienstende des Roboters ist riesig. Mit Bildern weinender Menschen verabschieden sich Nutzer:innen auf Twitter von "Insight", viele fühlen sich an das emotionale Ende von Mars-Rover "Spirit" erinnert, der von 2004 bis 2011 tapfer über den Mars pflügte und sich eines Tages ebenfalls nicht mehr meldete. Ein "xkcd"-Comic ging damals um die Welt und sorgte für eine emotionale Bindung zu den kleinen Robotern, die Pionierleistung in weiter Ferne erbringen.

Während ihrer Mission sendete die "Insight"-Sonde 6668 Bilder und arbeitete 1445 Sols auf dem Mars. Ein Sol, also ein "Tag" auf dem Mars, dauert 24 Stunden, 39 Minuten und 35,244 Sekunden. "Insight" ist mit einem Seismometer und einer Wärmeflusssonde ausgestattet, mit Daten der Sonde sollte die Entwicklung des Planeten erforscht werden. Im Laufe der Mission konnten wichtige Erkenntnisse zum roten Planeten gewonnen werden, die man vorher nicht hatte – etwa genauere Details zu dessen innerem Aufbau.

Bereits Anfang November erklärte die Nasa in weiteren Tweets, warum man gegen den Staub nichts machen könne – und zeigte den Verlauf. Im Rahmen des Abschieds verwies "Insight" auf weitere "Freunde", die derzeit auf dem Mars unterwegs sind – und nach dem Ableben der Sonde tapfer weitermachen.